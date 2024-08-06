Ubisoft устроила ютуберам VIP-тур в Диснейленд ради положительных отзывов о Star Wars Outlaws

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Похоже, Ubisoft нашла новый способ использования Силы… Силы маркетинга.

Ubisoft прибегла к нестандартному маркетинговому ходу для продвижения своей новой игры Star Wars Outlaws. Компания пригласила известных ютуберов и стримеров на VIP-тур в Диснейленд после первого дня игровой сессии и интервью. Этот шаг вызвал беспокойство среди фанатов относительно объективности дальнейших обзоров игры.

Европейские блогеры подтвердили, что кроме посещения Диснейленда, их также пригласили на прогулку на лодке. Такая щедрость издателя значительно превысила обычный формат превью-мероприятий, которые обычно ограничиваются игровой сессией и общением с разработчиками.

Built an epic lightsaber at Galaxy’s Edge yesterday with fellow #StarWarsOutlaws content creators and explored the park. It was an absolute blast! 😎 pic.twitter.com/4P8aI8MKiP — The HQ (@theStarWarsHQ) July 12, 2024

Стоимость VIP-тура в Диснейленд колеблется от $450 до $900 за час. Ubisoft ранее заявляла, что маркетинговый бюджет Star Wars Outlaws является самым большим среди всех ее игр.

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Предыдущие отзывы о Star Wars Outlaws были довольно негативными. Игроки критиковали систему монетизации и модели персонажей. Однако после VIP-тура блогеры начали публиковать значительно более положительные впечатления, что и вызвало подозрения в предвзятости.

Некоторые контент-мейкеры отрицают, что получали деньги за свои обзоры. Однако пользователи сети выражают сомнения относительно беспристрастности таких обзоров после роскошной поездки.

Несмотря на споры, студия-разработчик Massive Entertainment остается оптимистичной относительно своего проекта. Она надеется, что Star Wars Outlaws установит новую планку качества для игр по вселенной «Звездных войн».

Напомним, Star Wars Outlaws выйдет уже 30 августа на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna и ПК в Ubisoft Connect.

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Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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