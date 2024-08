Ubisoft устроила ютуберам VIP-тур в Диснейленд ради положительных отзывов о Star Wars Outlaws

Похоже, Ubisoft нашла новый способ использования Силы… Силы маркетинга.

Ubisoft прибегла к нестандартному маркетинговому ходу для продвижения своей новой игры Star Wars Outlaws. Компания пригласила известных ютуберов и стримеров на VIP-тур в Диснейленд после первого дня игровой сессии и интервью. Этот шаг вызвал беспокойство среди фанатов относительно объективности дальнейших обзоров игры.

Европейские блогеры подтвердили, что кроме посещения Диснейленда, их также пригласили на прогулку на лодке. Такая щедрость издателя значительно превысила обычный формат превью-мероприятий, которые обычно ограничиваются игровой сессией и общением с разработчиками.

Built an epic lightsaber at Galaxy’s Edge yesterday with fellow #StarWarsOutlaws content creators and explored the park. It was an absolute blast! 😎 pic.twitter.com/4P8aI8MKiP

— The HQ (@theStarWarsHQ) July 12, 2024