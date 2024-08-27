Готовьте мощные ПК: Star Wars Outlaws потребляет более 20 ГБ видеопамяти в 4K

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Видимо, разработчики использовали Силу для создания такой требовательной графики.

Компания Ubisoft готовится выпустить Star Wars Outlaws, разработанную студией Massive Entertainment, 30 августа. Вчера появились первые обзоры игры, которые отметили ее сильные и слабые стороны. Критики высоко оценили визуальную составляющую Outlaws, однако почти все обратили внимание на проблемы с производительностью и технические недостатки.

Издание Tech4gamers решило протестировать игру. Для этого использовали систему с процессором Ryzen 7 7800X3D, материнской платой MSI X670 ACE Gaming, видеокартой GeForce RTX 4090 Gaming OC и оперативной памятью G.Skill XFlare 32 ГБ с частотой 6000 МГц.

Как показали результаты тестирования, во время игры на высоких настройках и стандартном сверхшироком разрешении 3440×1440 игра потребляла более 15 ГБ видеопамяти.

Когда разрешение повысили до 4K с помощью технологии Nvidia DSR (Dynamic Super Resolution), потребление видеопамяти прыгнуло до 21 ГБ. Хотя для видеокарты RTX 4090 с 24 ГБ памяти это все еще приемлемо, такие показатели вызывают вопросы насчет оптимизации игры.

Высокие требования к видеопамяти могут создать трудности для владельцев видеокарт NVIDIA, особенно моделей среднего ценового сегмента, которые обычно оборудованы 8 ГБ VRAM. Интересно, что NVIDIA — спонсор Star Wars Outlaws, что делает ситуацию еще более неоднозначной.

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Разработчики заявляют о поддержке 60 кадров в секунду на консолях. Будет интересно посмотреть, как PlayStation 5 и Xbox Series S|X справятся с этим требовательным открытым миром. К счастью, игра предлагает широкие возможности настройки графики, что поможет сделать ее более доступной для различных конфигураций ПК.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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