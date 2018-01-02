UC Browser занимает 16% на глобальном рынке и доминирует в некоторых странах Азии

Малоизвестный в наших широтах мобильный браузер UC Browser является достаточно популярным в странах Азии. В Индии, Индонезии и некоторых других странах им активно пользуются сотни миллионов человек.

Некоторые пользователи уверяют, что UC Browser является предпочтительным на развивающихся рынках, так как он работает быстрее, использует меньше памяти и выглядит лучше, чем Chrome. Например, приложение UC Browser занимает 31 МБ места на накопителе смартфона, в то время как для Chrome требуется 125 МБ. Для устройств с ограниченным объёмом хранилища каждый мегабайт будет не лишним. А во многих развивающихся странах Азии средний объём встроенной флэш-памяти смартфона составляет всего 12 ГБ. Это в 2 раза меньше среднего глобального показателя. Ещё одним преимуществом UC Browser называется подход к показу новостей, результатов спортивных состязаний и другого контента.

В результате, по данным StatCounter, в Индии UC Browser контролирует 51% рынка мобильных браузеров, в то время как на долю Chrome приходится 30% рынка. При этом в Индии лишь около 30% из всего населения в 1,3 млрд имеет интернет-доступ. В то же время в Индонезии UC Browser занимает 41% доли рынка, а Chrome – 32%. В этой стране с населением в 260 млн только 25% населения могут выходить в интернет.

В азиатских странах, которые уступают по территории и численности населения Индии и Индонезии, но при этом динамичнее развиваются (Филиппины, Вьетнам), напротив, Chrome является более популярным мобильным браузером, чем UC Browser.

В целом, по всему миру насчитывается более 430 млн пользователей UC Browser. В то же время у Chrome количество приверженцев превышает 1 млрд человек. По данным StatCounter, на глобальном рынке мобильный браузер Google занимает 47%, а UC Browser – 16%. Но в разных странах ситуация может существенно отличаться. Например, в США наиболее популярным является браузер Apple Safari, который занимает 52% рынка, а на втором месте расположился Chrome с показателем 39%. Рыночная доля UC Browser в США составляет лишь около 1%.

Источник: wsj