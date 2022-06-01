Ученые из Китая предлагают создать программу по уничтожению спутников Starlink ради безопасности

Китайские ученые подняли вопрос о возможности уничтожения спутников Starlink. В исследовании Жэнь Юаньчжэня из Пекинского института мониторинга и телекоммуникаций, подробно говорится, что потребность в механизмах для уничтожения спутников заключается в возможной угрозе национальной безопасности Китая.

В статье, которая была первоначально опубликована в журнале Modern Defense Technology, а потом переведена в блоге Дэвида Коуига, утверждается, что для достижения этой цели «необходимо создать беспрецедентную систему наблюдения, позволяющую обнаруживать каждый спутник Starlink, вращающихся вокруг нашей планеты, чтобы в случае необходимости его можно было нейтрализовать».

«Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы вывести из строя некоторые спутники Starlink и разрушить операционную систему созвездия», — говорится в научной статье.

Частично опасения китайских ученых связаны с тем, что Starlink предоставляет широкополосный спутниковый доступ в интернет не только гражданским пользователям, но и военным США. Жэнь Юаньчжэнь подсчитал, что использование спутников компании Маска может привести к увеличению пропускной способности передачи данных в беспилотниках и самолетах-невидимках армии США более чем в 100 раз.

Это немаловажный момент, учитывая два аспекта, первый из которых заключается в том, что ВВС США располагают одними из самых совершенных боевых самолетов в мире в дополнение к большому количеству боевых и разведывательных беспилотников. Второй аспект заключается в том, что Пентагон уже подписал контракт со Starlink на создание новых технологий, в том числе приборов, способных обнаруживать и отслеживать сверхзвуковое оружие.

Ко всему этому также добавляется, что ионные двигатели, установленные на спутниках Starlink, позволяют им при необходимости менять свою орбиту и оказывать поддержку силам США во время наступления.

«Созвездие Starlink представляет собой децентрализованную систему. Противостояние идет не по отдельным спутникам, а по системе в целом. Это требует некоторых недорогих и высокоэффективных мер», — говорится в исследовании в отношении методов, необходимых для нейтрализации спутников.

Беспокойство Китая по поводу спутников может быть понятно: в прошлом году орбитальная станция «Тяньгун» дважды уклонялась от столкновения со спутниками Starlink. Власти даже обратились к США через ООН с требованием повлиять на программу SpaceX Илона Маска.

Также угрозы спутникам Starlink звучат и со стороны россии. С момента полномасштабного вторжения страна-агрессор пыталась заглушить сигналы Starlink после запуска спутникового интернета в Украине. Но, по заявлениям Пентагона, компания добавила строку кода и отбила атаку.