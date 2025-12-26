Искусственный интеллект создал 50 новых миллиардеров в 2025 году: в лидерах — босс стартапа по маркировке данных

В 2025 искусственный интеллект оставался не только модным словом, но и массово создавал новое состояние. За год компании, связанные с ИИ, сделали миллиардерами аж более 50 основателей и топ-менеджеров.

Первый громкий случай произошел уже в январе — китайский стартап DeepSeek выпустил модель с открытым кодом, обученную с использованием значительно меньшей вычислительной мощности, чем у крупных американских игроков. Хочет это и ставили под сомнение. Релиз модели всколыхнул финансовые рынки, обвалил акции и мгновенно привел основателя компании Ляна Вэньфэна в клуб миллиардеров. Его состояние сейчас оценивается в $11,5 млрд.

После этого закрепила за собой успех Anthropic, которая разработала модель Claude. Компания привлекла $3,5 млрд с оценкой $61,5 млрд, сделав всех семерых соучредителей миллиардерами. Всего в 2025 году Anthropic получила от инвесторов $16,5 млрд, а в сентябре ее оценка выросла уже до $183 млрд.

В течение года новости об искусственном интеллекте и внезапном успехе перестали удивлять. По данным Crunchbase, в этом году инвесторы вложили более $200 млрд в сектор искусственного интеллекта несмотря на все заявления о «пузыре», который лопнет. Стартапы, работающие с ИИ, получили около 50% всего мирового венчурного финансирования, что на 16% больше, чем в 2024-м.

Кучу денег удалось заработать не только разработчикам моделей, но и тем, кто обеспечивал инфраструктуру. В январе президент США Дональд Трамп объявил о проекте Stargate — совместную инициативу OpenAI, SoftBank и Oracle с бюджетом в $500 млрд на строительство центров обработки данных. После этого Meta, Alphabet и Microsoft заложили по более $65 долларов только на ИИ-инфраструктуру в течение года. А уже в конце ноября Anthropic, Microsoft и NVIDIA объявили о стратегическом партнерстве.

Этот спрос создал новую волну миллиардеров среди компаний, которые обеспечивают «фундамент» для ИИ. Речь идет о соучредителях Astera Labs, девелопере дата-центров Fermi, производителе чипов ISU Petasys, компании Sanil Electric и облачного провайдера CoreWeave.

Отдельной темой стала война за кадры. В июне Meta приобрела 49% стартапа по маркировке данных Scale AI за более чем $14 млрд. Сделка оценила компанию примерно в $29 млрд и укрепила позиции этого сегмента рынка. Генеральный директор Scale AI Александр Ванг присоединился к Meta в качестве главного директора по искусственному интеллекту. Его соосновательница Люси Го, которая покинула компанию еще в 2018 году, сохранила долю и на короткое время стала самой молодой self-made миллиардершей в мире с состоянием около $1,4 млрд.

После этой сделки искусственный интеллект все больше интересовал конкурентов. Доля основателя Surge AI Эдвина Чена оценивается примерно в $18 млрд — компания заработала $1,2 млрд дохода только за прошлый год и получила оценку $24 млрд. В октябре стартап Mercor после раунда на $250 млн долларов достиг оценки $10 млрд, сделав трех 22-летних соучредителей самыми молодыми миллиардерами в истории, которые получили состояние самостоятельно.

Отдельно рост коснулся мультимодального ИИ. После запуск Sora 2 от OpenAI ленты соцсетей заполонили ИИ-сгенерированные видео и изображения. На этом фоне ElevenLabs привлекла $100 млн при оценке $6,6 млрд, а ее сооснователи Мати Станишевский и Петр Дабковский также вошли в список миллиардеров.

ИИ все активнее используют и в повседневной работе. По данным Gallup Workplace, доля работников, которые еженедельно пользуются ИИ, выросла с 11% в 2023 году до 23% в 2025-м. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что до 30% кода компании уже пишется с помощью искусственного интеллекта.

На этом фоне стартап Anysphere, который развивает инструмент для программирования Cursor, в ноябре получил оценку $29 млрд. Среди его клиентов более половины компаний из списка Fortune 500, а все четыре сооснователя стали миллиардерами. А также свои доли получили компании по играм, переводу языков и робототехнике: Paper Games, TransPerfect и Orbbec сделали своих основателей миллиардерами.

Источник: Forbes