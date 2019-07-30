Uklon повысил сумму страхования пассажиров до 1 млн грн

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Украинский сервис вызова такси Uklon совместно со страховой компанией ARX (бывшая AXA) увеличили сумму страхования пассажиров до 1 млн грн, сообщает издание AIN.UA со ссылкой на представители компании.

При этом минимальная выплата по незначительным травмам была увеличена до 5000 грн без медсправки, а с медсправкой — до 7000 грн. Также Uklon расширил покрытие страхования на посадку и высадку пассажира. Услуга распространяется автоматически на всех пользователей сервиса во всех городах, где работает Uklon.

Отметим, что в октябре прошлого года Uklon повысил сумму бесплатного страхования жизни пассажиров и водителей сервиса с 50 тыс. до 100 тыс. грн. При этом услуга страхования была запущена еще в 2017 году. По данным компании, за это время произошел 151 страховой случай, большинство из которых «незначительные повреждения, такие как ушибы или синяки». При этом 12 случаев сопровождались риском госпитализации, а смертельные случаи отсутствуют, отмечают в Uklon.

«Это приятная для нас статистика, ведь она показывает, что ездить с Uklon безопасно. К тому же, она опровергает тезисы о небезопасности современных райдшеринговых сервисов» — отметил СОО компании Сергей Смусь.

Напомним, что в начале года Uklon окончательно попрощался в Киеве с «ланосами» и другими автомобилями подобного класса, а в начале лета отключил водителей «евроблях».

Источник: Uklon, AIN.UA