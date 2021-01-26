Украинские силовики обновили автопарк: Полиция получила Peugeot 301, Нацгвардия — Toyota Land Cruiser 79, Армия — Humvee и Land Rover





Начало текущего года ознаменовалось массовым обновлением автопарка украинских силовиков, которые получили в свое распоряжение довольно интересные модели. Начнем с полицейских, которых все привыкли видеть на Toyota Prius, Mitsubishi Outlander PHEV и Hyundai Sonata. «Японцы» были получены за счет квот Киотского протокола, а Hyundai Sonata — это бывшие такси аэропорта «Борисполь» (Sky Taxi).

Отметим, что украинские полицейские также получали в свое распоряжение модели Renault Duster, Renault Dokker, Skoda Rapid и другие (даже ZAZ Forza и ZAZ Vida), а вскоре к этому перечню присоединятся бюджетные седаны Peugeot 301, которые очень часто можно встретить в службах такси. Дилер Peugeot «Илта Львов» уже передал Нацполиции 310 автомобилей, переоборудованных согласно требованиям заказчика. Интересно, что полицейские получат комплектацию 1.6 VTi 115 МКПП Active (411 тыс. грн), а не более дешевую 1.2 PureTech 82 МКПП Active (393,7 тыс. грн) или более дорогую 1.6 VTi 115 АКПП-6 Active (459 тыс. грн).

Национальная гвардия Украины получила несколько экземпляров внедорожников Toyota Land Cruiser и пикапов Ford Ranger, которые будут использовать гвардейцы Славянского полка НГУ для служебно-боевых задач. Интересно, что в случае Toyota Land Cruiser речь идет не о дорогих моделях последнего поколения, а о версии Toyota Land Cruiser 79, которая до сих пор выпускается для ряда локальных рынков. Модель отличается не только высокой проходимостью, но и уже легендарной надежностью. Версия внедорожника для Нацгвардии оснащается атмосферным дизельным двигателем 4.5D V8 (205 л.с.).

Впрочем, самое интересное пополнение получили украинские военные, причем в обоих случаях — в подарок. Так, США передали Сухопутным войскам и Силам специальных операций Украины 20 бронемашин HMMWV M1151 «Humvee» (и 84 катеров, хоть это и не по теме новости).

Ну, а Латвия передала украинским военным медикам «маленький, но хороший подарок нашим союзникам» в виде семи бронированных медицинских автомобилей Land Rover.

Напомним, что в конце прошлого года Нацполиция Украины получила первые четыре «Фантома» на основе кроссовера Skoda Kodiaq для измерения скорости в движении. В текущем году полицейские закупят еще 125 фантомных патрулей других моделей.

Источники: МВД, Нацгвардия, US Embassy, Aizsardzības ministrija