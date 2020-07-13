Украинский фонд стартапов объявил победителей седьмого и восьмого Pitch Day, гранты получат еще девять семь украинских стартапов

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Украинский фонд стартапов провел седьмой и восьмой питч (23 июня и 3 июля соответственно), на которых свои идеи представили 19 украинских стартапов. По итогам обсуждения идей было принято решение профинансировать девять стартапов.

Стартапы на этапе pre-seed (грант $25,000):

Jooli . Приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов, сфокусированное на малых и средних SaaS компаниях.

. Приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов, сфокусированное на малых и средних SaaS компаниях. IZIVIZ . Дрон для безопасного, легкого и эффективного визуального инспектирования.

. Дрон для безопасного, легкого и эффективного визуального инспектирования. Elomia . Приложение с виртуальным другом-психологом, который слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой.

. Приложение с виртуальным другом-психологом, который слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой. RunAn. Спортивный трекер, который позволяет снизить травматичность и повысить эффективность бега, за счет контроля техники бега.

Bicovery . Мониторинг психического и физического состояния человека с биполярным расстройством в реальном времени и своевременные сообщения о приближении эпизодов с помощью Machine Learning технологий.

. Мониторинг психического и физического состояния человека с биполярным расстройством в реальном времени и своевременные сообщения о приближении эпизодов с помощью Machine Learning технологий. Gymcerebrum. Платформа искусственного интеллекта с компьютерным зрением, которая будет функционировать на территории фитнес-клуба как виртуальный тренер.

Стартапы на этапе seed (грант $50,000):

Neverdark . Камин с настоящим огнем для любой квартиры.

. Камин с настоящим огнем для любой квартиры. Ревізіон . Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов, а также формировать репутацию бренда.

. Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов, а также формировать репутацию бренда. Upswot. Повышение эффективности продаж направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами из 117 альтернативных источников данных.

Отметим, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

Источник: УФС