Новости
Украинский фонд стартапов объявил победителей седьмого и восьмого Pitch Day, гранты получат еще девять семь украинских стартапов

Украинский фонд стартапов объявил победителей седьмого и восьмого Pitch Day, гранты получат еще девять семь украинских стартапов

Украинский фонд стартапов объявил победителей седьмого и восьмого Pitch Day, гранты получат еще девять семь украинских стартапов


Украинский фонд стартапов провел седьмой и восьмой питч (23 июня и 3 июля соответственно), на которых свои идеи представили 19 украинских стартапов. По итогам обсуждения идей было принято решение профинансировать девять стартапов.

Стартапы на этапе pre-seed (грант $25,000):

  • Jooli. Приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов, сфокусированное на малых и средних SaaS компаниях.
  • IZIVIZ. Дрон для безопасного, легкого и эффективного визуального инспектирования.
  • Elomia. Приложение с виртуальным другом-психологом, который слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой.
  • RunAn. Спортивный трекер, который позволяет снизить травматичность и повысить эффективность бега, за счет контроля техники бега.
  • Bicovery. Мониторинг психического и физического состояния человека с биполярным расстройством в реальном времени и своевременные сообщения о приближении эпизодов с помощью Machine Learning технологий.
  • Gymcerebrum. Платформа искусственного интеллекта с компьютерным зрением, которая будет функционировать на территории фитнес-клуба как виртуальный тренер.

Стартапы на этапе seed (грант $50,000):

  • Neverdark. Камин с настоящим огнем для любой квартиры.
  • Ревізіон. Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов, а также формировать репутацию бренда.
  • Upswot. Повышение эффективности продаж направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами из 117 альтернативных источников данных.

Отметим, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

Источник: УФС

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить