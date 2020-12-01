Украинский медсервис Helsi.me запустил мобильное приложение, которое позволяет записаться к врачу и предзаполнить декларацию





Украинский медицинский сервис Helsi.me запустил мобильное приложение для поиска врачей, клиники и других медицинских услуг с возможностью предзаполнить декларацию с семейным врачом (если вы не сделали этого ранее). Бесплатное приложение уже доступно для смартфонов на основе iOS и Android.

На момент запуска, приложение дублирует функции онлайн-портала Helsi.me, включая:

поиск и запись к врачу;

поиск по клиникам и конкретным услугам;

отмена записи;

поиск лекарств в ближайших аптеках;

рейтинги специалистов и отзывы пациентов;

возможность записать на прием родственника.

С помощью приложения можно будет также предзаполнить данные для подписания декларации с семейным врачом. Поскольку в Украине пока не реализована возможность комплексного оформления декларации онлайн на уровне государства, в приложении можно только выбрать семейного врача и предварительно заполнить свои данные в декларацию. После этого нужно записаться к нему на прием, где останется подписать предзаполненный ранее документ.

Как сообщили в Helsi.me, с каждым обновлением в приложение будут добавлять новые функции, к примеру уже запланирована реализация медкарты в смартфоне и возможность просматривать назначения и рекомендации врача. Кроме этого, в систему хотят добавить функцию телемедицинских консультаций — в этом случае пациент сможет получать врачебную консультацию по видеосвязи, продемонстрировав симптомы и рассказав о течении болезни.

Загрузить приложение Helsi.me можно по следующим ссылкам: iOS , Android.

Источник: AIN.UA