Украинский медсервис Helsi.me запустил мобильное приложение, которое позволяет записаться к врачу и предзаполнить декларацию
Украинский медицинский сервис Helsi.me запустил мобильное приложение для поиска врачей, клиники и других медицинских услуг с возможностью предзаполнить декларацию с семейным врачом (если вы не сделали этого ранее). Бесплатное приложение уже доступно для смартфонов на основе iOS и Android.
На момент запуска, приложение дублирует функции онлайн-портала Helsi.me, включая:
- поиск и запись к врачу;
- поиск по клиникам и конкретным услугам;
- отмена записи;
- поиск лекарств в ближайших аптеках;
- рейтинги специалистов и отзывы пациентов;
- возможность записать на прием родственника.
С помощью приложения можно будет также предзаполнить данные для подписания декларации с семейным врачом. Поскольку в Украине пока не реализована возможность комплексного оформления декларации онлайн на уровне государства, в приложении можно только выбрать семейного врача и предварительно заполнить свои данные в декларацию. После этого нужно записаться к нему на прием, где останется подписать предзаполненный ранее документ.
Как сообщили в Helsi.me, с каждым обновлением в приложение будут добавлять новые функции, к примеру уже запланирована реализация медкарты в смартфоне и возможность просматривать назначения и рекомендации врача. Кроме этого, в систему хотят добавить функцию телемедицинских консультаций — в этом случае пациент сможет получать врачебную консультацию по видеосвязи, продемонстрировав симптомы и рассказав о течении болезни.
Загрузить приложение Helsi.me можно по следующим ссылкам: iOS , Android.
Источник: AIN.UA