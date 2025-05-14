Новости Игры 14.05.2025 в 14:22 comment views icon

Украинская Frogwares выпустила ремастер The Sinking City на UE5 — бесплатно для владельцев игры

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Украинская Frogwares выпустила ремастер The Sinking City на UE5 — бесплатно для владельцев игры

Украинская студия Frogwares выпустила ремастер своего детективного триллера The Sinking City.

Игра, полностью перенесенная на движок Unreal Engine 5. Она уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и GOG. Обновленная версия доступна бесплатно тем, кто уже владел оригинальной игрой на любой из этих платформ.

«Мы планируем сделать большие дела с The Sinking City [интеллектуальной собственностью], начиная с продолжения и далее. Итак, после наших довольно известных проблем с оригиналом, здорово, что этот положительный момент является частью запутанной истории игры, и что мы полностью решаем это будущее. Сделать игру бесплатный для всех наших действующих поклонников — наш способ отблагодарить их за то, что они на протяжении всего этого времени, в любое время», — прокомментировал релиз директор издательства Frogwares Сергей Оганесян

Что нового в ремастере

Ремастер полностью создан на Unreal Engine 5. Это позволило Frogwares существенно обновить игру с технической стороны:

  • текстуры в 4K и улучшенное освещение;
  • локации стали более детальными, с дополнительными объектами;
    появился фоторежим;
  • поддерживаются технологии масштабирования DLSS, FSR и TSR;
  • добавлены улучшения качества жизни, в том числе новые настройки геймплея и опции специальных возможностей.

Отметим, что The Sinking City рассказывает о полузатопленном городе, вдохновленном произведениями Лавкрафта. В нем игрок исследует паранормальные события, собирает доказательства и составляет собственную картину событий. Оригинальная версия вышла в 2019 году, но имела проблемы, включая юридические споры по поводу публикации. Выпуск ремастера можно считать точкой отсчета для нового этапа в истории игры.

Frogwares намекнули, что впереди — больше. Оганесян прямо сказал, что студия работает над продолжением, для которого открыли сборы на Kickstarter. Кроме того, продолжение уже получило геймплейный трейлер. Вероятно, что игра выйдет в 2025 году.

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Источник: Gematsu

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