Укртелеком добавил в три пакета фиксированной связи бесплатные минуты звонков на мобильные номера

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Компания Укртелеком изменила условия тарифных планов фиксированной телефонии «Домашний базовый», «Общий базовый» и «Домашний безлимитный», добавив в них нетарифицируемые минуты звонков на мобильные номера без изменения абонплаты. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2018 года, сообщает издание Liga.net.

В частности, в тарифы «Домашний базовый» и «Общий базовый» добавлено по 120 минут для звонков на мобильные номера (ранее отсутствовали в данных тарифах), а в тарифе «Домашний безлимитный» количество включенных минут подняли со 120 до 200.

При этом по утверждению Укртелекома, стоимость тарифов остается неизменной — абонплата в тарифе «Домашний базовый» на городскую связь составит 74 грн, на сельскую — 69 грн, тарифа «Общий базовый» — 63,48 грн и 59,47 грн соответственно, тарифа «Домашний безлимитный» — 79 грн и 74 грн, соответственно.

Минуты на мобильные номера сверх пакета, как и ранее, будут стоить 1,20 грн/мин для тарифов «Домашний базовый» и «Общий базовый», а для тарифа «Домашний безлимитный» их стоимость составит 0,29 грн/мин. Стоимость и объем остальных услуг, включенных в пакеты, остались неизменными.

Источники: Liga.net, Укртелеком