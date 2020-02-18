Укртелеком все же повысил абонплату за стационарный телефон, а с 1 марта подорожает и радио

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В конце прошлого года «Укртелеком» объявил о повышении тарифов (примерно на 20%) на услуги фиксированной телефонной связи с 1 января 2020 года, а спустя несколько дней национальный оператор резко передумал, пообещав сдержать рост цен на «социально важную услугу». И нарушил это обещание — не придавая этому событию широкой огласки, оператор все же повысил плату.

Актуальная линейка тарифов выглядит следующим образом:

Актуальная линейка тариф представлена четырьмя планами — «Простий (73,81 грн/мес), «Простий мінімальний» (71,65 грн/мес), «Домашній базовий» (117 грн/мес) и «Домашній безлімітний» (123 грн/мес). Единственное, что изменилось — выросла плата, тогда как условия остались прежними. До повышения цены были такими:

Кроме того, с 1 марта «Укртелеком» повысит абонплату за услуги проводного радио (в тех регионах, где услуга еще предоставляется) — с нынешних 35,22 грн в месяц до 45 грн в месяц.

Остается вспомнить, что с 1 февраля «Укртелеком» распрощался с одной из самых видных технологий связи прошлого — отключил таксофоны и принялся за их демонтаж по всей стране.

Источник: Укртелеком