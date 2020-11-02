UL Benchmarks выпустила 3DMark DirectX Raytracing — тест для оценки производительности GPU в трассировке лучей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как раз к выходу новейших видеокарт Radeon RX 6000 (первые модели выйдут 18 ноября), которые, судя по первым тестам, должны составить достойную конкуренцию «зеленым» визави GeForce RTX 3000, разработчики UL Benchmarks анонсировали выход нового тестового набора 3DMark DirectX Raytracing. Как несложно догадаться из названия, этот бенчмарк предназначен для оценки производительности в трассировке лучей. То есть, для оценки специализированных блоков в составе GPU, предназначенных для аппаратного ускорения соответствующих задач.

Тест 3DMark DirectX Raytracing полностью поддерживает продукцию обеих конкурирующих производителей (AMD и NVIDIA).

Результат теста полностью зависит от «чистой» производительности GPU в трассировке лучей. По сравнению с традиционным рендерингом, трассировка лучей может более точно моделировать взаимодействие света с апертурой камеры.

В тесте 3DMark DirectX Raytracing лучи из камеры отслеживаются по полю зрения с небольшими случайными смещениями для имитации эффекта глубины резкости. Частота кадров определяется временем, затрачиваемым на отслеживание и затенение заданного количества выборок для каждого пикселя, объединение результатов с предыдущими выборками и отображение результата на экране.

Пользователи могут настраивать число выборок для каждого пикселя, отслеживая, как это влияет на качество изображения и частоту кадров. Кроме того, разработчики предусмотрели специальный интерактивный режим, который позволяет перемещаться по тестовой сцене и делать скриншоты. В нем можно управлять точкой фокусировки и диафрагмой камеры, чтобы исследовать различные эффекты глубины резкости с помощью трассировки лучей.

Для владельцев ПО 3DMark Advanced Edition бенчмарк доступен для загрузки в виде бесплатного обновления в Steam. Для его запуска понадобится 64-разрядная Windows 10 с обновлением May 2020 Update (версия 2004) и видеокарта с драйверами, поддерживающими DirectX Raytracing Tier 1.1.