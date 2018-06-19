Умный электрический скейтборд Xiaomi с запасом хода 12 км и «максималкой» 22,5 км/ч оценен в $155

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Компания Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования Youpin (MIJIA) очередную новинку – умный электрический скейтборд Acton Smart Electric Skateboard.

Скейтборд оценивается в $155. Он изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса (каркас) и канадского клена (доска).

Внешне новинка не особо отличается от своих обычных собратьев, но под доской здесь спрятан электропривод мощностью 500 Вт, запитывающийся от 10 элементов питания Samsung 18650. Максимальная скорость у этого скейтборда составляет 22,5 км/ч. Мощности электропривода достаточно для подъема по дороге с 15-процентным уклоном. Во время торможения происходит рекуперация энергии.

Полная зарядка занимает полтора часа, а хватает ее примерно на 12 км пути по ровной дороге.

Что касается умной составляющей этого электрического скейтборда, она представлена специальным приложением для смартфона, который можно подключить по беспроводному интерфейсу и использовать, в числе прочего, как пульт ДУ. Посредством ПО также можно выбирать режимы, ориентированные на разные категории пользователей, ограничивать максимальную скорость и кастомизировать полноцветную светодиодную подсветку.

Скейтборд рассчитан на нагрузку массой 100 кг. Сам он весит 5 кг при габаритах 70х20х13,5 см.

Отгрузку скейтбордов разработчики планируют начать 31 июля.

Источник: gizchina