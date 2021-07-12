Утечка из TENAA раскрыла ключевые характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3

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Как ожидается, 11 августа состоится официальная презентация нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3. Устройство уже проходит процесс сертификации в различных инстанциях. И теперь благодаря утечке из базы данных агентства TENAA мы имеем возможность ознакомиться с некоторыми характеристиками этой модели.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 с модельным номером SM-F9260 будет тоньше своего предшественника Galaxy Z Fold2 5G. В разложенном состоянии его толщина составит 6,4 мм. Fold3 также должен иметь улучшенный шарнир, устраняющий воздушный зазор между обеими сторонами, а это означает, что он будет тоньше в обоих форм-факторах.

Полные размеры Galaxy Z Fold3 5G составляют 128,1×158,2×6,4 мм, а площадь основания практически такая же, как и у предыдущего телефона. Это означает, что батарея и дисплей не должны были претерпеть существенных изменений. Данные TENAA подтверждает это – дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма, а ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Также можно видеть, что смартфон будет работать под управлением Android 11.

По словам источников, самым большим изменением в новом устройстве станет скрытая под дисплеем камера, расположенная под большой панелью. Среди других особенностей: чипсет Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и сверхширокоугольная камера с автофокусом.

В базе данных TENAA также обнаружен смартфон SM-F7110, который является моделью Galaxy Z Flip3. Но пока что нет информации о его размерах, батарее или каких-либо других характеристиках.

Источник: gsmarena