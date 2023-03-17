Утечка показала, как выглядят грядущие наушники Sony XM5 снаружи и внутри

Как ожидается, в скором времени компания Sony может анонсировать преемника беспроводных наушников WF-1000XM4. На скорый анонс указывает утечка изображений новых наушников под названием WF-1000XM5. Не следует их путать с полноразмерными накладными наушниками WH-1000XM5, выпущенными Sony в прошлом году.

Во внешнем виде WF-1000XM5 наблюдается минимальное количество изменений по сравнению с предшественником. Вкладыши в целом кажутся более компактными, с изогнутой нижней стороной, которая может лучше поместиться в ухе. Положение индикатора зарядки также, похоже, сместилось на переднюю часть корпуса. В остальном дизайн наушников и чехла для зарядки очень похож на предыдущие наушники XM4.

Однако в отличие от XM4, на изображении фигурируют наушники, изготовленные в глянцевом пластиковом корпусе. Это может быть связано с тем, что это предварительные образцы, представленные в орган сертификации. Так что на фотографии может быть не окончательная версия оформления.

Небольшим нововведением в плане технических характеристик станет поддержка версии протокола Bluetooth 5.3 новыми наушниками, в то время как XM4 довольствуется версией Bluetooth 5.2. Прочие характеристики и улучшения наушников Sony WF-1000XM5 не сообщаются.

Также нет сведений о сроках официального анонса Sony XM5. Источник предполагает, что новинка может быть представлена в промежуток времени с мая по август, что соответствует временному интервалу предыдущих анонсов наушников Sony.

Источник: The Verge