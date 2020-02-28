Уже с понедельника в Ивано-Франковске заработает электронный билет и в чем-то он даже лучше Kyiv Smart Card





Пока Киев готовится к «полноценному» запуску многострадального электронного билета Kyiv Smart Card с 1 апреля (и, вероятно, без частных перевозчиков), другие украинские города без особой помпы внедряют электронные системы оплаты общественного транспорта. Со следующего понедельника, 2 марта, свой единый электронный билет появится и в Ивано-Франковске, сообщает местное издание Куфер, которое подготовило к этому событию подробный материал.

Первым делом власти города переведут на новую систему оплаты проезда муниципальный общественный транспорт — автобусы и троллейбусы. Все они должны быть оснащены валидаторами для электронного билета к 1 марта.

Решение о внедрении электронного билета на маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики, город будет принимать позже. То есть, в этом вопросе паритет с Kyiv Smart Card. Запуск сайта, где можно будет покупать соответствующие транспортные карточки, также только в планах, причем конкретно даты нет. Пока же покупать карты можно будет в специальных точках продажи по всему городу. В целом франковская система электронного билета похожа на киевскую Kyiv Smart Card, которой на нашем сайте посвящено множество новостей и статей. В то же время есть у «галки» — именно так будет называться франковская версия электронного билета — явные преимущества по сравнению с Kyiv Smart Card.

Итак, всего планируется четыре вида карт:

общая — ею можно будет просто заплатить за проезд или пользоваться как проездным в месяц (продаваться будет в киосках прессы)

ученическая — ее отдельно получат ученики разных классов: начальных (1-4 классы), средних (5-9 классы) и старших (10-12 классы), проезд по этой карте будет бесплатный;

студенческая — для студентов, стоимость проезда будет ниже обычной;

льготная — для тех жителей города, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, за разовую поездку можно будет рассчитаться наличными с водителем при входе.

Также франковцы смогут заказать персонифицированную карту с фотографией. Ее изготовление будет стоить столько же, сколько обычной, но придется немного подождать — от одной до трех недель. Обычную транспортную карту можно будет купить в киосках прессы и «Галичина табак».

Главное же преимущество франковской системы — возможность делать пересадки в рамках допустимого отрезка времени (срока действия билета). Аналогичная модель широко распространена в странах Европы. В Ивано-Франковске срок действия прокомпостированного (провалидированного?) электронного билета составит 30 минут. На протяжении этого времени пассажир может без проблем делать пересадки в транспорте и это будет считаться одной поездкой.

Пополнять карту можно будет в платежных терминалах. Как сообщается, власти уже заключили договоры с платежными системами 2Click, City24, Easy Pay, iBox, ведут переговоры с Приват24 и рассматривают возможность пополнения онлайн через Portmone. В будущем пользуясь электронным билетом можно будет прилично экономить на проезде.

«Мы планируем предложить исполнительному комитету, что с 1 мая (или 1 июня) стоимость проезда за наличный будет дороже (по предварительным прогнозам — 6 грн), а по карточке останется 4 грн», — объясняет директор КП «Электроавтотранс» Виталий Голутяк.

Источник: Куфер