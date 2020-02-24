КГГА обязала частных перевозчиков до 1 апреля оснастить маршрутки валидаторами для электронного билета (но они считают это нереалистичным)





КГГА обязала всех частных киевских перевозчиков на городских маршрутах установить и подключить в автобусах-маршрутках валидаторы для электронного билета до 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 12 февраля 2020 года. Издание «Хмарочос» поинтересовалось у экспертов по транспорту и частных перевозчиков, насколько реально выполнить это требование.

Так, совладелец компании «Универсал-Транс» Александр Шерстюк, которая оперирует 19 маршрутам в Киеве и тремя пригородными, считает требование нереалистичным. По его словам, оборудование одной машины валидатором стоит 1850 евро, и для крупного перевозчика понадобится около миллиона евро, чтобы внедрить систему. Для этого нужно привлекать кредитные ресурсы, которые город не готов обеспечить.

Также он отметил, что другой проблемой является компенсация перевозчикам проезда льготников, которую город также не собирается обеспечивать. Кроме того, 4% от выручки нужно будет платить ГИВЦ за обслуживание системы. Перевозчики считают такой ​​дополнительный расход весомым на фоне других расходов — примерно по 30% идет на топливо, зарплаты и ремонт маршруток.

Он напомнил, что еще в 2018 году 10 частных перевозчиков Киева обратились в КГГА с официальным письмом, в котором отказываются интегрироваться в автоматизированную систему оплаты проезда в нынешнем виде. Вместо этого они требовали внедрить модель, по которой сбор средств за проезд должна осуществлять власть, которая будет платить перевозчикам вознаграждение за фактически выполненную транспортную работу: количество выполненных за день рейсов, перевезенных пассажиров на километр и тому подобное. Это требование, по словам Шерстюка, до сих пор активно, в частности ее обсуждали на днях на заседании рабочей группы в КГГА.

Транспортный эксперт, директор компании «A+С Украина» Дмитрий Беспалов видит в приказе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сразу несколько рисков. Во-первых, частные перевозчики имеют возможность проигнорировать приказ, так как информация не была донесена до них надлежащим образом. Во-вторых, операторы не хотят подключать оборудование, которое нужно закупать за собственные деньги, так как есть риск что в случае закрытия маршрута это оборудование им не понадобится.

Эксперт отметил, что на заседании рабочей группы выдвигали предложение, чтобы частные перевозчики просто обеспечили возможность безналичной оплаты любым способом. Но перевозчики не поддержали такую ​​опцию, так как им придется платить банковскую комиссию, и перевозчик будет получать за проезд меньшую сумму, чем если бы пассажир рассчитывался наличными.

Перевозчики и эксперты возлагают определенные надежды на законопроект, который сейчас согласован на представление в Верховную Раду. Согласно ему, город будет закупать работу операторов в системе Prozorro и заниматься сбором денег за проезд, и соответственно, именно он должен устанавливать оборудование на подвижной состав перевозчика.

Напомним, что полноценное внедрение электронного билета в Киеве запланировано на 1 апреля 2020 года. С этого момента оплатить проезд можно будет только с помощью Kyiv Smart Card, проездных билетов, банковских карт (в метро) и одноразовых QR-билетов, а в метро окончательно выведут из обращения жетоны, заменив их на разовые QR-билеты.

Источник: Хмарочос