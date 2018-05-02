Уже в этом году AMD начнёт выпускать образцы процессоров Zen 2 по 7-нм техпроцессу, а их выход на рынок запланирован на 2019 год

Похоже, после длительного отставания от Intel в технологической гонке компания AMD начала постепенно навёрстывать упущенное. Недавно была представлена первая процессорная архитектура Zen+, предусматривающая производство чипов по нормам 12-нанометрового технологического процесса. А в компании уже говорят об архитектуре Zen 2, которая, как ожидается, станет первой в мире процессорной архитектурой с чипами, изготавливаемыми по нормам 7-нанометрового технологического процесса.

Ожидается, что AMD начнёт выпускать отдельные образцы таких чипов уже в 2018 году, а начало массового производства и выход устройств на рынок запланированы уже на 2019 год. Стратегию компании по выпуску 7-нанометровых продуктов подтвердила глава AMD Лиза Су во время проведения конференции с инвесторами в рамках оглашения финансовых результатов первого квартала 2018 года.

Лиза Су отметила, что в этом году у компании появятся образцы GPU на базе архитектуры Vega, изготовленные по нормам 7-нм техпроцесса, и образцы серверных процессоров, изготовленные по нормам 7-нм техпроцесса. А на 2019 год запланирован выход ряда новых готовых продуктов, производство которых будет осуществляться по 7-нанометровому технологическому процессу.

В отличие от архитектуры Zen+, которая принесла лишь косметические изменения, архитектура Zen 2 предусматривает более существенные изменения и улучшения на уровне чипа. Речь идёт об увеличении количества вычислительных ядер в блоках CCX, количества операций за такт для каждого ядра, количества ядер в одном процессоре, улучшении иерархии кэш-памяти, повышении энергоэффективности.

Источник: techpowerup