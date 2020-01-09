В 2019 году автобусный лоукостер FlixBus перевез 62 млн пассажиров в 30 странах мира, включая Украину





Автобусный лоукостер FlixBus объявил, что количество пассажиров, которые воспользовались услугами FlixMobility в 2019 году, выросло на 37% относительно прошлого года, и составило 62 миллионов. Росту количества пассажиров способствовали выход компании на новые рынки в 2019 году (в частности, Украины и Турции), и рост сети на уже существующих рынках (2500 городов в 30 странах мира).

В 2019 году FlixBus расширил свое присутствие в Восточной Европе, запустив регулярные рейсы в Украину. Сегодня FlixBus работает тут с тремя автобусными партнерами, которые покрывают 37 городов. В Украине оператор перевозок представлен в 10 городах: Киеве, Львове, Одессе, Житомире, Ровно, Виннице, Умани, Хмельницком, Тернополе и Ужгороде. Украина имеет прямое сообщение в сети FlixBus с Польшей, Германией, Венгрией, Австрией и Чехией. В декабре 2019 года была запущена первая полностью зеленая линия Одесса-Прага-Плзень с брендированными автобусами и полными стандартами FlixBus.

В следующем году FlixBus планирует увеличивать количество линий из Украины в Польшу, Германию, Чехию и Венгрию, а также открывать новые линии в южную Европу и страны Балтии. Также в 2020 году в планах компании добавить новые украинские города к сети международных сообщений и запустить внутренние перевозки в Украине.

В 2019 году FlixMobility также поглотила крупнейшего автобусного перевозчика Турции Kamil Koç, выйдя таким образом на рынок Азии. В США, где FlixBus работает с 2018 года, за последний год компания расширила свое присутствие в новых штатах – Флорида, Нью-Йорк, Орегон, Техас и Вашингтон. В Европе произошло приобретение компании по автобусным перевозкам на дальние расстояния Eurolines.

В Германии также активно развивается железнодорожная сеть FlixTrain, а в 2020 году зеленые поезда планируют запустить также в Швеции. В декабре прошлого года стартовал еще один проект компании – карпулинговый сервис FlixCar, первой страной для запуска стала Франция.

Источник: FlixMobility