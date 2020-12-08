В 2022 году iPhone может получить перископический модуль камеры с 10-кратным увеличением, его будет производить LG из компонентов Samsung





Как сообщают осведомлённые источники, компания Apple будет закупать компоненты у Samsung, чтобы улучшить камеры грядущих моделей iPhone. Отмечается, что новые камеры будут способы обеспечить увеличение изображения вплоть до 10 крат без ущерба для качества изображения. Напомним, в нынешних моделях iPhone обеспечивается лишь 2,5-кратное оптическое увеличение.

По данным The Elec, подразделение Samsung Electro-Mechanics станет поставщиком актуаторов и линз для LG. В свою очередь, LG будет использовать эти компоненты для производства складной или перископической камеры для Apple. Такой шаг должен помочь Apple сохранить деловые отношения с LG и избежать любых юридических баталий в будущем, связанных с патентным правом.

Но перископическая камера появится не в следующей модели iPhone, а через одно поколение – в устройствах модельного ряда 2022 года. Что касается ближайших смартфонов, то модель iPhone 13 Pro Max модельного ряда 2021 года может стать одним из первых мобильных устройств от Apple, которое получит поддержку записи видео в формате 8K. Кроме того, Apple может начать использовать анаморфный объектив, который обеспечит улучшенную стабильность при записи любых материалов.

Источник: wccftech