Новости Софт 12.01.2026 comment views icon

Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій

Windows 11 содержит много дополнительных функций, может и неплохих, но нужных далеко не всем. Утилита Winslop от создателя FlyOOBE предлагает больше опций и будущее расширение функций.

Winslop базируется на недавно выпущенном скрипте с открытым кодом Remove Windows AI и предлагает больше удобств и возможностей. Приложение не только удаляет функции искусственного интеллекта, но и настраивает поведение Windows, встроенных программ, системные настройки и политики. Разработчик утверждает, что Winslop имеет модульную конструкцию, и будущие обновления принесут новые функции.

Пользовательский интерфейс не слишком современный и эстетичный, но удобный и содержит множество функций. В частности это настройки можете встроенных функций ИИ, игр, конфиденциальности, воспроизведения рекламы, браузера Microsoft Edge и тому подобное. Как и в скрипте, есть опция отмены изменений, если нужно вернуть все в исходное состояние. Winslop можно скачать на GitHub.

Перенасыщение Windows 11 функциями и дополнительными программами без возможности отключения или деинсталляции не обязательно вредит, но для некоторых является слишком навязчивым и раздражающим. Недавно глава Microsoft Сатья Наделла просил не называть ИИ-функции операционной системы мусором, однако сейчас они встроены даже в самые простые базовые утилиты, как «Блокнот», при том, что фирменный Copilot не слишком хорошо «чувствует себя» на рынке Microsoft также работает над улучшением, но стоит помнить о намерении компании сделать из Windows 11 ИИ-ОС.

Источник: NeoWin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Google добавила Gemini 3 в Gmail: теперь ИИ будет читать вашу почту
"Инновации прославят человечество": Мэтью Макконахи и Майкл Кейн лицензировали свои голоса для ИИ
Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года
Проект Aluminium OS: что известно о новой ОС Google на основе Android для ПК
"Sora Not Sorry": "Южный Парк" смеется над генераторами изображений, дипфейками и, конечно же, над Трампом
Gemini 3.0 разгадал 500-летнюю загадку Нюрнбергской хроники за 1 час и 2,5 цента
Выдыхаем: Google все же позволит "проверенным пользователям" устанавливать APK
Профессиональный банан: Google развертывает Nano Banana Pro на Gemini 3 Pro
Disney+ разрешит пользовательский ИИ-контент на своей платформе — обозреватели говорят о "ремейках" и "сиквелах", пока нет деталей
Меню "Выполнить" Windows 11 меняется впервые за 30 лет
Большая работа над ошибками в Apple iOS 27, — Марк Гурман о новой ОС для iPhone
Anthropic, Microsoft и NVIDIA объявили о стратегическом партнерстве: Azure получит Claude, а компания Хуанга — $30 млрд
Видеокарту 20 века 3dfx Voodoo2 запустили на ПК с Windows 11 и Ryzen 9 9900X
"Я не шучу": Илон Маск говорит, что Tesla будет производить больше чипов ИИ, чем NVIDIA и все остальные вместе
ИИ, который все ждали: OpenAI запустила GPT-5.1 Pro для платных пользователей ChatGPT
Обновление Windows 11 отправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
OpenAI выпустила GPT-5.2, доступную в платном ChatGPT: "Больше экономической ценности для людей"
Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft
Ubisoft показала шутер Teammates с "умными" NPC на ИИ, которые реагируют на голосовые команды
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить