Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций

Windows 11 содержит много дополнительных функций, может и неплохих, но нужных далеко не всем. Утилита Winslop от создателя FlyOOBE предлагает больше опций и будущее расширение функций.

Winslop базируется на недавно выпущенном скрипте с открытым кодом Remove Windows AI и предлагает больше удобств и возможностей. Приложение не только удаляет функции искусственного интеллекта, но и настраивает поведение Windows, встроенных программ, системные настройки и политики. Разработчик утверждает, что Winslop имеет модульную конструкцию, и будущие обновления принесут новые функции.

Пользовательский интерфейс не слишком современный и эстетичный, но удобный и содержит множество функций. В частности это настройки можете встроенных функций ИИ, игр, конфиденциальности, воспроизведения рекламы, браузера Microsoft Edge и тому подобное. Как и в скрипте, есть опция отмены изменений, если нужно вернуть все в исходное состояние. Winslop можно скачать на GitHub.

Перенасыщение Windows 11 функциями и дополнительными программами без возможности отключения или деинсталляции не обязательно вредит, но для некоторых является слишком навязчивым и раздражающим. Недавно глава Microsoft Сатья Наделла просил не называть ИИ-функции операционной системы мусором, однако сейчас они встроены даже в самые простые базовые утилиты, как «Блокнот», при том, что фирменный Copilot не слишком хорошо «чувствует себя» на рынке Microsoft также работает над улучшением, но стоит помнить о намерении компании сделать из Windows 11 ИИ-ОС.

Источник: NeoWin