Интимное тату Цири будет в сериале «Ведьмак» — в какой серии можно посмотреть

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» Netflix продолжаются. В течение последних нескольких недель съемочная группа снимала сцену, где сцену, где Цири делает тату. В книгах Анджея Сапковского Цирила делает тату на очень интимном месте, поэтому этот вопрос особенно волнует зрителей сериала.
По роману, Цирила и банда «Крыс» захватывают мастерскую тату-мастера и заставляют его делать для них татуировки. Мистле, получает красную розу на верхнюю внутреннюю часть бедра. В то время они с Цири находятся в отношениях, поэтому последняя решает сделать такое же тату. Вскоре после этого «Крысы» встречаются с Лео Бонартом, но это уже другая история.
Источники сообщают, что сцену снятую для эпизода 3 или 4 сериала «Ведьмак». Неизвестно, будет ли в сериале достаточно жестокая сцена с Бонартом и в каком эпизоде.
Татуировка есть у Цири в играя в The Witcher 3ее можно увидеть во время короткого пребывания девушки на Скеллиге. У игрока есть возможность выбрать опцию в диалоге, которая расскажет, означает ли татуировка что-то для Цири после всех этих лет.
Также принцесса Цинтры получит в сериале новую прическу. Это простая стрижка с волосами до плеч, короче, чем ранее в сериале и в более ранних истоках. Эту и многое другое из своей истории Цири рассказывает Высоготе, старому мужчине, которого она встречает позже, но пока не известно, будет ли он в сериале.
Ожидается, что съемки четвертого сезона «Ведьмака» продлятся до конца октября — начала ноября 2024 года. После небольшого перерыва будут снимать пятый, последний, сезон 5-й сезон.
Сериал «Крысы», спинофф «Ведьмака» от Netflix, вероятно, отменен — отснятый материал войдет в четвертый сезон основного шоу
Источник: Redanian Intelligence
Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: