Интимное тату Цири будет в сериале «Ведьмак» — в какой серии можно посмотреть

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» Netflix продолжаются. В течение последних нескольких недель съемочная группа снимала сцену, где сцену, где Цири делает тату. В книгах Анджея Сапковского Цирила делает тату на очень интимном месте, поэтому этот вопрос особенно волнует зрителей сериала.

По роману, Цирила и банда «Крыс» захватывают мастерскую тату-мастера и заставляют его делать для них татуировки. Мистле, получает красную розу на верхнюю внутреннюю часть бедра. В то время они с Цири находятся в отношениях, поэтому последняя решает сделать такое же тату. Вскоре после этого «Крысы» встречаются с Лео Бонартом, но это уже другая история.

Источники сообщают, что сцену снятую для эпизода 3 или 4 сериала «Ведьмак». Неизвестно, будет ли в сериале достаточно жестокая сцена с Бонартом и в каком эпизоде.

Татуировка есть у Цири в играя в The Witcher 3ее можно увидеть во время короткого пребывания девушки на Скеллиге. У игрока есть возможность выбрать опцию в диалоге, которая расскажет, означает ли татуировка что-то для Цири после всех этих лет.

Также принцесса Цинтры получит в сериале новую прическу. Это простая стрижка с волосами до плеч, короче, чем ранее в сериале и в более ранних истоках. Эту и многое другое из своей истории Цири рассказывает Высоготе, старому мужчине, которого она встречает позже, но пока не известно, будет ли он в сериале.

Онлайн-курс Recruiter від Mate academy. Обирайте курс Recruiter та ставайте високооплачуваним спеціалістом! Навчання відбувається онлайн та ідеально підходить для новачків! Отримати знижку на курс

Ожидается, что съемки четвертого сезона «Ведьмака» продлятся до конца октября — начала ноября 2024 года. После небольшого перерыва будут снимать пятый, последний, сезон 5-й сезон.

Источник: Redanian Intelligence

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.