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В Chrome тестируют функцию добавления примечаний к сохранённым паролям

В Chrome тестируют функцию добавления примечаний к сохранённым паролям

В Chrome тестируют функцию добавления примечаний к сохранённым паролям

Несколько месяцев назад в тестовых сборках браузера Chrome появилась возможность вручную добавлять пароли. И хотя эта функция всё ещё не добралась до стабильных версий браузера, похоже, что Google стремится улучшить эту возможность, прежде чем она станет общедоступной.

В сборках Chrome Canary теперь появилась возможность добавлять примечания к сохранённым паролям. Поле «Примечание» видно как при добавлении нового пароля вручную, так и при редактировании существующих учётных данных. Хотя Google ещё не прояснила полезность этого новшества, пользователи могут по-разному использовать это поле. Например, в нём можно хранить список контрольных вопросов, дату последнего изменения пароля или срок автоматического истечения срока действия. Скорее всего, эти данные будут зашифрованы.

В Chrome тестируют функцию добавления примечаний к сохранённым паролям

Пока неясно, будет ли использовать такую же функцию браузер Edge. Учитывая, что он также основан на движке Chromium, можно ожидать появления заметок для хранимых паролей и в браузере Microsoft.

На данный момент добавление заметок возможно только в версии Chrome Canary 101. Похоже, что идёт поэтапное развёртывание, так как не все пользователи видят новую возможность даже на тестовых сборках.

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Источник: neowin


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