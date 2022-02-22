В Chrome тестируют функцию добавления примечаний к сохранённым паролям

Несколько месяцев назад в тестовых сборках браузера Chrome появилась возможность вручную добавлять пароли. И хотя эта функция всё ещё не добралась до стабильных версий браузера, похоже, что Google стремится улучшить эту возможность, прежде чем она станет общедоступной.

В сборках Chrome Canary теперь появилась возможность добавлять примечания к сохранённым паролям. Поле «Примечание» видно как при добавлении нового пароля вручную, так и при редактировании существующих учётных данных. Хотя Google ещё не прояснила полезность этого новшества, пользователи могут по-разному использовать это поле. Например, в нём можно хранить список контрольных вопросов, дату последнего изменения пароля или срок автоматического истечения срока действия. Скорее всего, эти данные будут зашифрованы.

Пока неясно, будет ли использовать такую же функцию браузер Edge. Учитывая, что он также основан на движке Chromium, можно ожидать появления заметок для хранимых паролей и в браузере Microsoft.

На данный момент добавление заметок возможно только в версии Chrome Canary 101. Похоже, что идёт поэтапное развёртывание, так как не все пользователи видят новую возможность даже на тестовых сборках.

Источник: neowin