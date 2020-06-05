В Epic Games Store бесплатно предлагают кулинарный симулятор Overcooked

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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры. В этот раз предлагается возможность получить кулинарный симулятор Overcooked. Она была выпущена в 2016 году студией Ghost Town Games Ltd.

В игре Overcooked предстоит управлять работой ресторана, работать в команде и готовить блюда, пока клиенты не покинули заведение. Но эта задача будет далеко не самой лёгкой. Игроку предстоит преодолевать всевозможные препятствия, мешающие приготовлению и доставке еды.

«Луковое королевство в опасности, и только лучшие повара могут спасти его! В Overcooked игроки должны пройти необычные кухни и победить древнее зло», — говорится в описании проекта.

Играть в Overcooked можно как в одиночную игру, так и в кооперативном режиме с участием до четырёх игроков. При этом нужно действовать сообща, готовить разные блюда и стать самой лучшей командой. По мере прохождения в игре будут открываться новые уровни, персонажи-повара и даже соревновательные уровни, которые позволят командам выяснить, кто на кухне главный.

Бесплатная раздача игры продлится до 11 июня. Её можно получить по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором данной игры в одном из наших предыдущих материалов.