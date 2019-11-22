В Epic Games Store бесплатно раздают Bad North, а в Humble Bundle – Serial Cleaner

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Уже традиционно, к концу недели сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры. На этой неделе игроки могут опробовать Bad North.

Bad North представляет собой смесь игровых жанров околорогалик и тактика в реальном времени, требующая защитить мирное островное королевство от полчищ викингов. После нападения непрошенных гостей и гибели короля от рук оккупантов, его сыну предстоит возглавить оборону в непростое время.

Игроку предстоит отдавать приказы верным подданным, использовать тактические преимущества, обусловленные уникальной формой каждого острова. Сражения разворачиваются на процедурно генерируемых островах с уникальным рельефом. Планировать оборону нужно с учётом каждой бухточки и расщелины.

Чтобы победить, предстоит расставлять и перебрасывать отряды, чтобы отразить атаки викингов; тщательно выбирать войска и планировать эвакуацию. При этом у игрока не права на ошибку. Потеряв командира, его уже не вернуть. После потери всех — игра будет окончена.

Чем сильнее и эффективнее защита игрока, тем больше он получает наград. В дальнейшем их можно использовать, чтобы развивать подданных и превратить разношерстных ополченцев в закалённых сражениями воинов.

Игра Bad North доступна для бесплатной загрузки на сайте Epic Games Store по следующему адресу или в клиенте сервиса. Раздача продлится до 29 ноября.

Вместе с тем, в сервисе Humble Bundle бесплатно раздают игру Serial Cleaner. Это инди стелс/экшн, рассказывающий о жизни и заботах профессионального уборщика мест преступлений для мафии. И в игре этот бизнес очень востребован. Управляя персонажем, игроку нужно будет прошмыгнуть на место преступления незаметно для полицейских. А уже там, с учётом обстановки, предстоит убирать кровь, избавляться от тел и прятать все улики. Игра выполнена в двумерном исполнении и стилизована под 70-е годы прошлого столетия.

Бесплатная раздача игры Serial Cleaner продлится в сервисе Humble Bundle на протяжении ещё двух дней – до 24 ноября. Получить её можно по следующему адресу. Пользователю необходимо оформить подписку на рассылку новостей сервиса, после чего ему будет предоставлен ключ, который можно активировать в Steam.

Обе игры обладают умеренными системными требованиями и могут запускаться на компьютерах с интегрированными видеочипами.