В Epic Games Store бесплатно раздают две игры в наборе Borderlands: The Handsome Collection

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





К очередному уикэнду магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр. На этой неделе пользователи могут получить Borderlands: The Handsome Collection. В набор включаются проекты Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

Обе игры выполнены в жанре шутера от первого лица с элементами RPG. Игра Borderlands 2 является прямым продолжением первой части, её события разворачиваются через 5 лет. Игроку предстоит избавить планету Пандора от тирании корпорации «Гиперион», возглавляемой Красавчиком Джеком.

Вместе с тем, игра Borderlands: The Pre-Sequel вышла на 2 года позже Borderlands 2, но её сюжет разворачивается в промежутке между событиями Borderlands и Borderlands 2. Сюжет Borderlands: The Pre-Sequel разворачивается на луне Пандоры — Элписе — и рассказывает историю становления корпорации «Гиперион».

Бесплатная раздача Borderlands: The Handsome Collection будет проходить в магазине Epic Games Store до 4 июня. Получить набор можно по следующему адресу. Также предлагаем ознакомиться с обзором игр Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel в наших предыдущих материалах.