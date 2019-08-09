В Epic Games Store бесплатно раздают головоломку GNOG

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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store снова предлагает своим пользователям возможность бесплатно получить игру. На этот раз осуществляется раздача головоломки GNOG. Эта игра является относительно новым проектом, она была выпущена в июле прошлого года разработчиком Ko-Op и издателем Double Fine.

GNOG — это трёхмерная головоломка в осязаемом мире игрушек и тайн. Игроку предстоит разнообразно взаимодействовать с причудливыми головами, исследуя скрытые в них миры. Каждая голова в игре основана на дизайне реальных игрушек и предлагает целый мир для исследования. При взаимодействии с каждым интерактивным элементом происходит индивидуальная реакция и появляются оригинальные последствия.

Бесплатная раздача игры GNOG в Epic Games Store продлится до 15 августа. Обычная стоимость проекта – 139 грн. Получить игру можно по следующему адресу или в клиенте сервиса.