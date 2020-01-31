В Epic Games Store бесплатно раздают игру Farming Simulator 19

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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей новую бесплатную раздачу игры. На этой неделе есть возможность бесплатно получить проект Farming Simulator 19.

Как видно из названия, Farming Simulator 19 представляет собой симулятор фермы. Игроку предстоит развивать и расширять свою ферму и внедрять множество видов сельскохозяйственной деятельности. Так, можно выращивать сельскохозяйственные культуры или разводить животных. И те, и другие, представлены в большом количестве. В игре доступны американские и европейские территории, большой парк сельскохозяйственной техники от крупнейших производителей. Разработчики заявляют о сотнях достоверно воспроизведённых единиц сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. В том числе есть возможность прокатиться верхом на собственных лошадях. Дополнительно пользователи могут развивать свою ферму в сети вместе с другими игроками (максимум 16 человек) и расширять опыт ведения сельского хозяйства с помощью создаваемых сообществами модов.

Версия Farming Simulator 19 получила полную ревизию графического движка, который теперь предлагает не только улучшенную графику и спецэффекты, но также и всесторонне проработанный опыт ведения сельскохозяйственной деятельности.

Игра доступна для бесплатного получения по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный настольный клиент сервиса.