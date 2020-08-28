В Epic Games Store бесплатно раздают игру HITMAN и набор Shadowrun Collection

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе пользователи могут бесплатно получить игру HITMAN и набор Shadowrun Collection, который включает сразу три проекта: Shadowrun Returns (основную игру), Shadowrun Dragonfall — Director’s Cut (основную игру) и Shadowrun Hong Kong — Extended Edition (основную игру).

Игра HITMAN рассказывает о приключениях Агента 47. Игроку предстоит путешествовать по различным странам, уничтожать цели любыми средствами (от катаны и снайперской винтовки до бомб в мяче для гольфа) и стать лучшим наёмным убийцей в мире. В процессе выполнения заданий и контрактов будет открываться дополнительное снаряжение и оружие. Игра содержит все локации и эпизоды из первого сезона. Игроки получат все эпизоды, испытания, возможности, контракты на обострение и избранные контракты, а также все будущие обновления и неуловимые цели. Игра предлагает различные режимы для различных категорий игроков.

Shadowrun Returns — это тактическая пошаговая ролевая игра, разработанная и изданная независимой компанией Harebrained Schemes под руководством геймдизайнера Джордана Вайсмана. Действие игры происходит в вымышленной вселенной настольной ролевой игры Shadowrun, также разработанной Вайсманом. Мир Shadowrun представляет собой смесь киберпанка и фэнтези. В поисках загадочного убийцы, обитающего в метроплексе Сиэтла, игроку предстоит побывать в мрачных трущобах и самых влиятельных корпорациях города. Чтобы докопаться до истины, придётся действовать очень осторожно, заручиться помощью других раннеров и овладеть передовыми технологиями и магией. С обзором игры Shadowrun Returns можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Shadowrun Dragonfall — Director’s Cut — это особое издание высокооценённой критиками кампании Dragonfall, которую Harebrained Schemes изначально выпустила как масштабное расширение для Shadowrun Returns. The Director’s Cut содержится множество нововведений: дополнительные задания, концовки и музыку, обновлённый интерфейс, возможность персонализации отряда и улучшенную боевую систему.

Shadowrun Hong Kong — Extended Edition является кульминацией серии Shadowrun от студии Harebrained Schemes. В неё входит новая 6-часовая кампания Shadows of Hong Kong.

Бесплатная раздача игры HITMAN и набора Shadowrun Collection будет осуществляться до 3 сентября. Получить эти проекты можно в магазине Epic Games Store (HITMAN и Shadowrun Collection) или официальном клиенте сервиса.