В Epic Games Store бесплатно раздают игру PC Building Simulator

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Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store проводит очередной этап своей традиционной бесплатной раздачи игр. На этой неделе пользователи платформы могут пополнить свои коллекции игрой PC Building Simulator.

PC Building Simulator – это симулятор владельца мастерской по сборке и обслуживанию компьютеров. Игроку предлагается создать свою ПК-империю – от базовой диагностики до сборки высокопроизводительных игровых систем. Разработчики постарались максимально точно передать реальные цены на реальные комплектующие. Доступны устройства таких компаний, как AMD, Intel, NVIDIA, ASUS, MSI, Gigabyte и др. Помимо компьютерных комплектующих в игре также доступны и программные средства диагностики и тестирования устройств.

Бесплатная раздача игры PC Building Simulator будет проходить до 14 октября. Игру можно получить по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этого проекта в одном из предыдущих материалов.