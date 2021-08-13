В Epic Games Store бесплатно раздают игру Rebel Galaxy





К очередному уикэнду сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил традиционную бесплатную раздачу игры, которая в другое время распространяется на платной основе. На этой неделе пользователи сервиса имеют возможность пополнить свои коллекции проектом Rebel Galaxy. Бесплатная раздача продлится до 19 августа.

Rebel Galaxy – это космический action/RPG проект с элементами приключений, созданным всего двумя людьми. Это динамичная игра, в которой предстоит сражаться, исследовать мир, делать открытия, торговать и «договариваться» с местными инопланетными обитателями на самом краю известной Вселенной. В роли командира Звёздного эсминца игроку будет необходимо сражаться с пиратами, исследовать космические аномалии, устанавливать контакты с инопланетянами, рыскать по останкам звёздных баталий в поисках добра, разрабатывать рудники на астероидах и находить всевозможные артефакты. Заработанные или отобранные деньги можно направить на покупку более мощных и вместительных кораблей, снаряжение их более мощным оружием и улучшенной бронёй.

Бесплатно получить игру Rebel Galaxy можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.