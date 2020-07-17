В Epic Games Store бесплатно раздают игру Torchlight II





К очередному уикэнду сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил бесплатную раздачу игры Torchlight II. Её раздача будет проходить до 23 июля.

Torchlight II является игрой в жанре Action/RPG и продолжает сюжет первой части Torchlight. Древний дракон Ордрак — источник порчи, глубоко под шахтерским городком Torchlight — был повержен тремя героями: Разрушителем, Алхимиком, и Победительницей. Спустя несколько лет Алхимик становится одержимым опасностями, исходящими от магического минерала Эмбера и Эмберитовой Чумы, которую он вызывает, и которой также был болен сам бывший протагонист. Он похищает Сердце Ордрака, уничтожает Torchlight, убивает одну из главных героинь первой части Сил и обращает Разрушителя в бегство. Путешествуя по миру, он начинает охотиться на Элементальных Хранителей — могущественных существ, контролирующих баланс шести элементов, сила которых может быть поглощена Сердцем, и использована для уничтожения всего Эмбера в мире.

Теперь новым героям предстоит пройти путь разрушения, который Алхимик оставил за собой, и разобраться с хаосом, вызванным его действиями. Повествование делится на четыре акта, дизайн которых сильно отличается друг от друга. Разработчики многократно расширили мир игры, дав протагонисту возможность путешествовать на большие расстояния между несколькими перевалочными пунктами. В игре доступно 4 основных класса персонажей. В Torchlight II помимо одиночного режима также присутствует и возможность кооперативного прохождения с поддержкой игры как через интернет, так и через домашнюю сеть, с максимальным размером группы до шести человек.

Получить бесплатно игру Torchlight II можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.