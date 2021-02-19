В Epic Games Store бесплатно раздают игры Absolute Drift и Rage 2





К очередному уикэнду сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store организовал следующий этап бесплатной раздачи игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой недели пользователи магазина имеют возможность пополнить свои коллекции двумя проектами: Absolute Drift и Rage 2.

Absolute Drift – это гоночная игра, основной геймплей которой сосредоточен на дрифте. Игрокам предстоит оттачивать свои навыки в свободных заездах, участвовать в соревнованиях Driftkhana, а также демонстрировать своё мастерство на сложных горных трассах. Игра предлагает несколько машин с различными характеристиками, 3 игровых режима, 5 уникальных зон для свободных заездов и 24 трассы. Получить бесплатно игру Absolute Drift можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или в официальном клиенте сервиса.

Rage 2 – это шутер от первого лица, являющийся прямым продолжением игры 2011 года, Rage. Сюжет разворачивается в 2165 году – через 30 лет после событий первой части. Игроку предстоит взять на себя роль Уокера, последнего рейнджера Вайнленда. Ему противостоит организация Правительство во главе с генералом Кроссом. С помощью широкого арсенала оружия и нанотритовых способностей персонаж должен пробраться на секретную базу и сразить главного плохого парня. Игра Rage 2 доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.