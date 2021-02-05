В Epic Games Store бесплатно раздают игры Metro: Last Light Redux и For The King





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе можно получить сразу два проекта: Metro: Last Light Redux и For The King. Бесплатная раздача этих игр будет проходить до 11 февраля.

Metro: Last Light Redux – это шутер от первого лица, являющийся продолжением игры Metro 2033. Версия Redux представляет собой переиздание с улучшенной и оптимизированной графикой. События игры Metro: Last Light Redux разворачиваются в 2034 году и являются продолжением одной из альтернативных концовок Metro 2033. Герою предстоит разбираться в конфликтах противоборствующих группировок выживших и дать остаткам цивилизации луч надежды. В игре есть озвучка на украинском языке.

Бесплатно получить игру Metro: Last Light Redux можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором Metro: Last Light Redux в одном из предыдущих материалов.

For The King – это стратегическая RPG, которая также сочетает в себе элементы настольных игр, пошаговых боёв и rogue-like. После смерти короля, убитого неизвестным противником, некогда мирное королевство Фарул погрузилось в хаос. В минуты отчаяния королева обращается к подданным, чтобы те помогли сдержать подступающую роковую бурю. Теперь игроку предстоит отправиться в путешествие с импровизированной группой и сражаться во имя короля. При этом можно разделить группу, чтобы занять территорию, или держаться вместе для защиты. Продуманная стратегия является решающим фактором выживания. Пользователь может играть в одиночку или в компании с другими игроками как онлайн, так и по локальной сети.

Получить игру For The King можно на следующей странице или через официальный клиент Epic Games Store. Также предлагаем ознакомиться с обзором данной игры в одном из наших предыдущих материалов.