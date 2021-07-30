В Epic Games Store бесплатно раздают игры Mothergunship и Train Sim World 2





Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store порадовал своих пользователей очередной бесплатной раздачей двух игр. В этот раз предлагается возможность бесплатно получить проекты Mothergunship и Train Sim World 2.

Mothergunship – это шутер от первого лица с элементами рогалика. Уровни в ней генерируются случайным образом из пула возможных элементов, что делает каждое прохождение уникальным. Игроку предстоит сражаться с армадами инопланетных роботов и уничтожить материнский корабль захватчиков в попытке защитить Землю. В этом поможет модульное оружие. Например, игрок может создать двенадцатиствольный гранатомёт с самонаводящимися ракетами или дробовик, стреляющий молниями. Игра поддерживает возможность совместного прохождения. Бесплатно скачать игру Mothergunship можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.

Train Sim World 2 представляет собой железнодорожный симулятор, в котором игроку предстоит управлять различными грузовыми, высокоскоростными и пригородными поездами. Как заявляют разработчики, все поезда официально лицензированы и воссозданы с максимальной точностью. Таким образом игроки смогут наглядно оценить кабины машиниста. Кроме того, точно воссозданы и маршруты – в игре можно будет посетить район Кёльна, горный маршрут Sand Patch Grade, сортировочную станцию Cumberland Terminal и даже подземку Лондона. Дополнительно разработчики обещают реалистичную физику сцепления колеса и рельса. Игра Train Sim World 2 доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.