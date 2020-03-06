В Epic Games Store бесплатно раздают стратегию Offworld Trading Company и платформер GoNNER





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе есть возможность получить сразу два проекта: стратегию Offworld Trading Company и платформер GoNNER.

Offworld Trading Company – это научно-фантастическая экономическая стратегия реального времени. Действие игры происходит на Марсе. Игра не предусматривает ведение прямых военных действий. Вместо этого игроку предстоит сосредоточиться на торговых войнах и победить оппонентов при помощи инструментов рыночной экономики. В игре доступны как одиночный, так и многопользовательский (до восьми игроков) режимы.

Игрок выступает в качестве главы одной из четырёх компании, занимающейся добычей и поставкой природных ресурсов в человеческие колонии на Марсе и базы в астероидных полях. Добыча различных ресурсов, которые расположены на карте в хаотическом порядке, позволяет выстраивать производственные цепочки. Конечные продукты необходимы как для торговли, так и для поддержания функционирования самой базы. Чтобы победить, игроку нужно будет сделать сложный выбор о том, какие ресурсы приобретать, какие товары производить и продавать, как взаимодействовать с процветающим преступным миром планеты и какие акции приобретать.

Игра Offworld Trading Company доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или же в официальном настольном клиенте сервиса.

GoNNER – это платформер с элементами roguelike, в котором игроку нужно набирать очки. Заявлен высокий уровень сложности, который потребует большого количества возрождений и повторных попыток. Игра включает процедурно генерируемые уровни, благодаря чему каждый новый уровень будет отличаться от предыдущего и представит ряд уникальных проблем и возможностей. Облегчить прохождение помогут активные и пассивные способности, которые можно выбрать в начале каждого прохождения. Также отмечается, что в мире GoNNER игроков ждёт масса секретных областей, в которых можно найти различные предметы, чтобы использовать их при каждом последующем прохождении. В игре доступны ежедневные испытания, в которых уровни генерируются случайным образом, но в этом режиме все играют в одном мире и используют одинаковое снаряжение.

Игру GoNNER можно бесплатно получить в магазине Epic Games Store по следующему адресу или в официальном клиенте сервиса. Бесплатная раздача обоих проектов продлится до 12 марта.