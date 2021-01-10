В Epic Games Store бесплатно раздают тактический «рогалик» Crying Suns, на следующей неделе предложат STAR WARS Battlefront II

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Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store на этой неделе предлагает возможность бесплатно получить игру Crying Suns. В сентябре 2019 года эта игра попала в рейтинг Топ 20 самых продаваемых новых игр по версии Steam.

Crying Suns — тактическая игра в жанре rogue-lite. Игроку предстоит возглавить космический флот и заняться исследованиями остатков империи, которая пала по неведомым причинам. Для космических исследований доступна процедурно генерируемая вселенная. Во время прохождения сюжетной кампании игрок будет проводить тактические сражения между кораблями и эскадрильями, узнает секреты павшей империи и нечто новое о главном герое. Игра предлагает более 300 возможных сюжетных событий.

Бесплатно получить игру Crying Suns можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Раздача продлится до 14 января. А с 14 января стартует бесплатная раздача праздничного издания игры STAR WARS Battlefront II.