В Epic Games Store бесплатно раздают тактический «рогалик» Crying Suns, на следующей неделе предложат STAR WARS Battlefront II
Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store на этой неделе предлагает возможность бесплатно получить игру Crying Suns. В сентябре 2019 года эта игра попала в рейтинг Топ 20 самых продаваемых новых игр по версии Steam.
Crying Suns — тактическая игра в жанре rogue-lite. Игроку предстоит возглавить космический флот и заняться исследованиями остатков империи, которая пала по неведомым причинам. Для космических исследований доступна процедурно генерируемая вселенная. Во время прохождения сюжетной кампании игрок будет проводить тактические сражения между кораблями и эскадрильями, узнает секреты павшей империи и нечто новое о главном герое. Игра предлагает более 300 возможных сюжетных событий.
Бесплатно получить игру Crying Suns можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Раздача продлится до 14 января. А с 14 января стартует бесплатная раздача праздничного издания игры STAR WARS Battlefront II.