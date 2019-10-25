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Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр сентября

Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр сентября

Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр сентября


Сервис Steam опубликовал свой очередной Топ 20 новых игр, получивших наибольший объем выручки за первые две недели после выпуска в сентябре текущего года, а также Топ 5 лучших бесплатных игр, которые собрали максимальное число одновременных пользователей после выхода.

В этом месяце восемь продуктов либо вышли в раннем доступе, либо покинули его. Также сразу девять команд из попавших в рейтинг выпустили свои игры в Steam в первый раз. Среди них создатели таких проектов, как Green Hell, Gears 5, Session, Ni no Kuni, Crying Suns, Noita, Flotsam, Cube World и Maelstrom.

Список лучших новинок сентября, отсортированных по дате выпуска, выглядит следующим образом:

  1. Spyro™ Reignited Trilogy: Toys for Bob (США) и Iron Galaxy (США)
    Пламя дракончика Spyro горит как никогда ярко в этом HD-переиздании трёх оригинальных игр.
  2. Children of Morta: Dead Mage (США)
    Сюжетная ролевая игра о необычной семье героев. Сможете ли вы пожертвовать всем, чтобы спасти тех, кто вам дорог?
  3. FINAL FANTASY VIII — REMASTERED: Square Enix (Япония)
    Мегапопулярная ролевая игра со значительно улучшенной графикой и множеством возможностей настроить игровой процесс под себя.
  4. NBA 2K20: Visual Concepts (США)
    В своём жанре NBA 2K20 обладает непревзойдёнными графикой и игровым процессом, инновационными режимами игры, неповторимой системой управления и невероятными возможностями персонализации.
  5. River City Girls: WayForward (США)
    На подозрительных улицах Ривер-сити опять назревают проблемы, но на этот раз мальчики влипли по уши! Используйте разные атаки, оружие и предметы, которые заставят плохих парней звать мамочку.
  6. Green Hell: Creepy Jar (Польша)
    Вышла из раннего доступа. Green Hell — это отчаянная борьба за выживание в джунглях Амазонки, где вас ждут реалистичные техники выживания, испытания психики и захватывающее дух интерактивное окружение.
  7. Gears 5: The Coalition (Канада)
    Новая глава прославленной саги, Gears 5, — это самая масштабная игра серии. Сетевые бои в пяти режимах стали ещё жарче, а сюжетная кампания — ещё увлекательнее.
  8. GreedFall: Spiders (Франция)
    Участвуйте в ролевых играх и определяйте судьбу нового мира, наполненного магией, богатствами, забытыми секретами и фантастическими существами.
  9. eFootball PES 2020: Konami Digital Entertainment (Япония)
    Испытайте несравненную реалистичность и подлинность в главном футбольном симуляторе этого года.
  10. Blasphemous: The Game Kitchen (Испания)
    Динамичный напряжённый платформер, который сочетает в себе черты агрессивных игр с большим количеством сражений и увлекательный сюжет.
  11. Session<: crea-ture Studios Inc. (Канада)
    Вышла в раннем доступе. Побывайте в культовых для скейтеров местах и отточите мастерство управления стиками в уникальной игре, вдохновлённой золотой эрой скейтбординга.
  12. AI: The Somnium Files: Spike Chunsoft Co., Ltd. (Япония)
    Возьмите на себя роль сыщика Канаме Датэ и разыщите серийного убийцу в захватывающем научно-фантастическом детективе в Токио будущего.
  13. Ni no Kuni Wrath of the White Witch™ Remastered: Level-5 (Япония) и QLOC (Польша)
    Вернитесь в другой мир с захватывающей историей и звёздными авторами, который порадует вас новой графикой и улучшенной производительностью.
  14. Crying Suns: Alt Shift (Франция)
    Crying Suns — тактическая игра в жанре «упрощённый рогалик», в которой вы играете за адмирала космического флота и исследуете павшую по неведомым причинам империю.
  15. Hot Lava: Klei Entertainment (США)
    Бегайте, прыгайте, карабкайтесь и скользите по поверхностям в обстановке, наполненной ностальгией по детству и расплавленной лавой. Исследуйте сами или вместе с друзьями. Но что бы вы ни делали, ни за что не наступайте на пол!
  16. The Surge 2: Deck13 (Германия)
    Сражайтесь с опасными врагами, рвите их на части и забирайте их экипировку, чтобы выжить в Джерико — полуразрушенном городе на грани гибели.
  17. Noita: Nolla Games (Финляндия)
    Выпущена в раннем доступе. Магический боевик с элементами «рогалика» в мире с физическим моделированием каждого пикселя. Вам предстоит сражаться с врагами, исследовать различные места, расплавлять, сжигать, замораживать и испарять препятствия на пути по процедурно генерируемому миру, используя самостоятельно созданные заклинания.
  18. CODE VEIN: Bandai Namco Studios (Япония)
    Найдите союзников и преодолейте испытания, чтобы вспомнить прошлое и вырваться из ада в этой ролевой игре с экшеном и мощной кастомизацией персонажа.
  19. Flotsam: Pajama Llama Games (Бельгия)
    Вышла в раннем доступе. Вылавливайте мусор из океана и используйте его для строительства плавучего поселения. Удастся ли вам выжить в этом красочном постапокалиптическом мире?
  20. Cube World: Picroma (Германия)
    Ролевой экшн, где вам предстоит изучить процедурно-генерируемый фантастический мир, построенный полностью из воксельных кубов.
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В свою очередь лучшими бесплатными новинками сентября стали пять следующих игр:

  1. I Love You, Colonel Sanders: Psyop (США)
    Добро пожаловать в самый вкусный симулятор знакомств. Достойны ли вы того, чтобы стать партнёром (и не только по бизнесу) у самого знаменитого продавца курицы всех времён?
  2. Territory Idle: Александр Головкин (Россия)
    Вышла из раннего доступа. Стратегический симулятор развития королевства, где вы покупаете новые тайлы, приносящие золото, новые территории, способности, героев и прочее.
  3. PlanetSide Arena: Daybreak Game Company (США)
    Выпущена в раннем доступе. Ворвитесь на поле боя PlanetSide Arena и участвуйте в масштабных сражениях в этом фантастическом многопользовательском арена-шутере с несколькими классами, реактивным ранцем и футуристической техникой.
  4. Firestone Idle RPG: Holyday Studios (Кипр)
    Вышла в раннем доступе. Верните волшебные камни Firestone в этой ролевой игре, где вы выбираете разных героев, создаёте боевые формации, собираете новые предметы и сражаетесь против сил орков и нежити.
  5. Maelstrom: Gunpowder Games, Inc. (США)
    Выпущена из раннего доступа. Высокоскоростные морские бои в тёмном мире фэнтези с левиафанами, военными кораблями и магией. Улучшайте корабль и команду, чтобы стать капитаном самого могучего линкора во всём Абиссаловом океане!

Источник: Steam

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