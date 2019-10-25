Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр сентября

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Сервис Steam опубликовал свой очередной Топ 20 новых игр, получивших наибольший объем выручки за первые две недели после выпуска в сентябре текущего года, а также Топ 5 лучших бесплатных игр, которые собрали максимальное число одновременных пользователей после выхода.

В этом месяце восемь продуктов либо вышли в раннем доступе, либо покинули его. Также сразу девять команд из попавших в рейтинг выпустили свои игры в Steam в первый раз. Среди них создатели таких проектов, как Green Hell, Gears 5, Session, Ni no Kuni, Crying Suns, Noita, Flotsam, Cube World и Maelstrom.

Список лучших новинок сентября, отсортированных по дате выпуска, выглядит следующим образом:

В свою очередь лучшими бесплатными новинками сентября стали пять следующих игр:

I Love You, Colonel Sanders: Psyop (США)

Добро пожаловать в самый вкусный симулятор знакомств. Достойны ли вы того, чтобы стать партнёром (и не только по бизнесу) у самого знаменитого продавца курицы всех времён? Territory Idle: Александр Головкин (Россия)

Вышла из раннего доступа. Стратегический симулятор развития королевства, где вы покупаете новые тайлы, приносящие золото, новые территории, способности, героев и прочее. PlanetSide Arena: Daybreak Game Company (США)

Выпущена в раннем доступе. Ворвитесь на поле боя PlanetSide Arena и участвуйте в масштабных сражениях в этом фантастическом многопользовательском арена-шутере с несколькими классами, реактивным ранцем и футуристической техникой. Firestone Idle RPG: Holyday Studios (Кипр)

Вышла в раннем доступе. Верните волшебные камни Firestone в этой ролевой игре, где вы выбираете разных героев, создаёте боевые формации, собираете новые предметы и сражаетесь против сил орков и нежити. Maelstrom: Gunpowder Games, Inc. (США)

Выпущена из раннего доступа. Высокоскоростные морские бои в тёмном мире фэнтези с левиафанами, военными кораблями и магией. Улучшайте корабль и команду, чтобы стать капитаном самого могучего линкора во всём Абиссаловом океане!

Источник: Steam