Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр сентября
Сервис Steam опубликовал свой очередной Топ 20 новых игр, получивших наибольший объем выручки за первые две недели после выпуска в сентябре текущего года, а также Топ 5 лучших бесплатных игр, которые собрали максимальное число одновременных пользователей после выхода.
В этом месяце восемь продуктов либо вышли в раннем доступе, либо покинули его. Также сразу девять команд из попавших в рейтинг выпустили свои игры в Steam в первый раз. Среди них создатели таких проектов, как Green Hell, Gears 5, Session, Ni no Kuni, Crying Suns, Noita, Flotsam, Cube World и Maelstrom.
Список лучших новинок сентября, отсортированных по дате выпуска, выглядит следующим образом:
- Spyro™ Reignited Trilogy: Toys for Bob (США) и Iron Galaxy (США)
Пламя дракончика Spyro горит как никогда ярко в этом HD-переиздании трёх оригинальных игр.
- Children of Morta: Dead Mage (США)
Сюжетная ролевая игра о необычной семье героев. Сможете ли вы пожертвовать всем, чтобы спасти тех, кто вам дорог?
- FINAL FANTASY VIII — REMASTERED: Square Enix (Япония)
Мегапопулярная ролевая игра со значительно улучшенной графикой и множеством возможностей настроить игровой процесс под себя.
- NBA 2K20: Visual Concepts (США)
В своём жанре NBA 2K20 обладает непревзойдёнными графикой и игровым процессом, инновационными режимами игры, неповторимой системой управления и невероятными возможностями персонализации.
- River City Girls: WayForward (США)
На подозрительных улицах Ривер-сити опять назревают проблемы, но на этот раз мальчики влипли по уши! Используйте разные атаки, оружие и предметы, которые заставят плохих парней звать мамочку.
- Green Hell: Creepy Jar (Польша)
Вышла из раннего доступа. Green Hell — это отчаянная борьба за выживание в джунглях Амазонки, где вас ждут реалистичные техники выживания, испытания психики и захватывающее дух интерактивное окружение.
- Gears 5: The Coalition (Канада)
Новая глава прославленной саги, Gears 5, — это самая масштабная игра серии. Сетевые бои в пяти режимах стали ещё жарче, а сюжетная кампания — ещё увлекательнее.
- GreedFall: Spiders (Франция)
Участвуйте в ролевых играх и определяйте судьбу нового мира, наполненного магией, богатствами, забытыми секретами и фантастическими существами.
- eFootball PES 2020: Konami Digital Entertainment (Япония)
Испытайте несравненную реалистичность и подлинность в главном футбольном симуляторе этого года.
- Blasphemous: The Game Kitchen (Испания)
Динамичный напряжённый платформер, который сочетает в себе черты агрессивных игр с большим количеством сражений и увлекательный сюжет.
- Session<: crea-ture Studios Inc. (Канада)
Вышла в раннем доступе. Побывайте в культовых для скейтеров местах и отточите мастерство управления стиками в уникальной игре, вдохновлённой золотой эрой скейтбординга.
- AI: The Somnium Files: Spike Chunsoft Co., Ltd. (Япония)
Возьмите на себя роль сыщика Канаме Датэ и разыщите серийного убийцу в захватывающем научно-фантастическом детективе в Токио будущего.
- Ni no Kuni Wrath of the White Witch™ Remastered: Level-5 (Япония) и QLOC (Польша)
Вернитесь в другой мир с захватывающей историей и звёздными авторами, который порадует вас новой графикой и улучшенной производительностью.
- Crying Suns: Alt Shift (Франция)
Crying Suns — тактическая игра в жанре «упрощённый рогалик», в которой вы играете за адмирала космического флота и исследуете павшую по неведомым причинам империю.
- Hot Lava: Klei Entertainment (США)
Бегайте, прыгайте, карабкайтесь и скользите по поверхностям в обстановке, наполненной ностальгией по детству и расплавленной лавой. Исследуйте сами или вместе с друзьями. Но что бы вы ни делали, ни за что не наступайте на пол!
- The Surge 2: Deck13 (Германия)
Сражайтесь с опасными врагами, рвите их на части и забирайте их экипировку, чтобы выжить в Джерико — полуразрушенном городе на грани гибели.
- Noita: Nolla Games (Финляндия)
Выпущена в раннем доступе. Магический боевик с элементами «рогалика» в мире с физическим моделированием каждого пикселя. Вам предстоит сражаться с врагами, исследовать различные места, расплавлять, сжигать, замораживать и испарять препятствия на пути по процедурно генерируемому миру, используя самостоятельно созданные заклинания.
- CODE VEIN: Bandai Namco Studios (Япония)
Найдите союзников и преодолейте испытания, чтобы вспомнить прошлое и вырваться из ада в этой ролевой игре с экшеном и мощной кастомизацией персонажа.
- Flotsam: Pajama Llama Games (Бельгия)
Вышла в раннем доступе. Вылавливайте мусор из океана и используйте его для строительства плавучего поселения. Удастся ли вам выжить в этом красочном постапокалиптическом мире?
- Cube World: Picroma (Германия)
Ролевой экшн, где вам предстоит изучить процедурно-генерируемый фантастический мир, построенный полностью из воксельных кубов.
В свою очередь лучшими бесплатными новинками сентября стали пять следующих игр:
- I Love You, Colonel Sanders: Psyop (США)
Добро пожаловать в самый вкусный симулятор знакомств. Достойны ли вы того, чтобы стать партнёром (и не только по бизнесу) у самого знаменитого продавца курицы всех времён?
- Territory Idle: Александр Головкин (Россия)
Вышла из раннего доступа. Стратегический симулятор развития королевства, где вы покупаете новые тайлы, приносящие золото, новые территории, способности, героев и прочее.
- PlanetSide Arena: Daybreak Game Company (США)
Выпущена в раннем доступе. Ворвитесь на поле боя PlanetSide Arena и участвуйте в масштабных сражениях в этом фантастическом многопользовательском арена-шутере с несколькими классами, реактивным ранцем и футуристической техникой.
- Firestone Idle RPG: Holyday Studios (Кипр)
Вышла в раннем доступе. Верните волшебные камни Firestone в этой ролевой игре, где вы выбираете разных героев, создаёте боевые формации, собираете новые предметы и сражаетесь против сил орков и нежити.
- Maelstrom: Gunpowder Games, Inc. (США)
Выпущена из раннего доступа. Высокоскоростные морские бои в тёмном мире фэнтези с левиафанами, военными кораблями и магией. Улучшайте корабль и команду, чтобы стать капитаном самого могучего линкора во всём Абиссаловом океане!
Источник: Steam