В Epic Games Store началась Летняя распродажа и бесплатная раздача двух игр





В магазине цифровой дистибуции Epic Games Store стартовала «Летняя распродажа 2021». Вместе с тем, сервис устроил традиционную бесплатную раздачу двух проектов, которые в другое время распространяются на платной основе: Defense Grid: The Awakening и Verdun. Их бесплатная раздача будет проходить до 29 июля.

«Летняя распродажа 2021» в Epic Games Store началась 22 июля и продлится до 5 августа. На протяжении двух недель пользователи смогут покупать игры со скидками, которые могут достигать 75% (например, на Spelldrifter), 82% (The Uncertain: Last Quiet Day) и даже 90% (Deponia: The Complete Journey). Ознакомиться со скидками на различные игры можно на странице распродажи по следующему адресу.

Кроме того, во время «Летней распродажи 2021» в игре Idle Champions of the Forgotten Realms можно бесплатно получить нового чемпиона ценой $24. Для этого достаточно просто войти в свою учётную запись в игре. Эта акция продлится до 5 августа.

Defense Grid: The Awakening – это игра в жанре Tower Defense, события которой развиваются в будущем. Игроку предстоит защищать планету и людей от инопланетных захватчиков. Для этого нужно организовать эффективную оборону своей базы, расставляя защитные башни в наиболее подходящих позициях, чтобы не дать инопланетным захватчикам добраться до ядер энергии. В игре доступно 10 типов защитных башен, каждая из которых имеет 3 уровня развития. У каждой башни имеется уникальный набор преимуществ и недостатков, влияющих на её оптимальное размещение. В Defense Grid: The Awakening есть сюжетная кампания, рассчитанная примерно на 8 часов, а также режимы испытаний. Бесплатно получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.

Verdun представляет собой тактический командный шутер от первого лица на тему Первой мировой войны. Игра вдохновлена Битвой при Вердене 1916 года во Франции. В игре представлены исторически точное вооружение Первой мировой войны, аутентичная форма и снаряжение, детализированные ранения и карты, основанные на реальных полях сражений Западного фронта. В сражениях могут принимать участие до 64 пользователей – по 32 в каждой команде. Отряды обычно состоят из 4 игроков, у каждого из которых своя уникальная роль. В отряд входят унтер-офицер и три бойца с разными ролями, зависящими от страны и типа выбранного отряда. Отряды могут повышать уровень, помогая команде, улучшать существующие способности и получать бонусные способности. Игра Verdun доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.