В Epic Games Store раздают BioShock: The Collection

До 2 июня включительно продлится раздача трилогии BioShock. В Epic Games Store можно бесплатно получить BioShock: The Collection. Сборник состоит из BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered и BioShock Infinite: The Complete Edition.

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В BioShock Remastered игроку предстоит исследовать подводный город Восторг. Это пристанище величайших умов общества превратилось в антиутопичный кошмар, порожденный высокомерием одного человека. Вас ждут комнаты испытаний, Музей осиротевших концептов и комментарии разработчиков о создании BioShock.

А в BioShock 2 Remastered игрок снова вернется в Восторг, но уже будет смотреть на город глазами Объекта Дельта, зловещего прототипа Большого папочки, который ценой своей жизни отправился спасать пропавшую Маленькую сестричку. Сюда входят Испытания Защитника и Логово Минервы.

BioShock Infinite: The Complete Edition расскажет историю частного сыщика Букера ДеВитта, который из-за долгов вынужден взяться за невыполнимое задание: отправиться в Колумбию, летающий город в облаках, и спасти незнакомку по имени Элизабет.

Напомним, что ведется работа не только над следующей игрой серии, над которой трудится студия Cloud Chamber, но и над фильмом BioShock, который выйдет на Netflix.

Минимальные системные требования

ОС — Windows 7 SP1 (64-разрядная), Windows Server 2008 R2 SP1 или Windows 7 SP1

Процессор — Intel E6750 Core 2 Duo (2,66 ГГц) или AMD Athlon X2 (2,7 ГГц)

Оперативная память — 4 ГБ

Видеокарта — AMD Radeon HD 7770 (2 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 670 (2 ГБ)

Необходима установка ПО, в т. ч. DirectX и распространяемых пакетов Microsoft Visual C++ 2010 и 2012 г.

Рекомендуемые системные требования