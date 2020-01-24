В этом году Intel представит стандарт ATX12VO, он упразднит 24-контактный коннектор питания в пользу 10-контактного





На стендах выставки CES 2020 можно было видеть необычные блоки питания, которые были лишены традиционного 24-контактного коннектора ATX. Вместо этого использовался более компактный 10-контактный коннектор питания материнской платы.

Блок питания FSP500-30AKB стал первым публично представленным устройством на базе нового стандарта Intel ATX12VO (Advanced Technology eXtended 12-Volt Only). По данным спецификации, этот стандарт предусматривает полный переход к 12-вольтовому питания компонентов системного блока. Он поддерживает передачу тока только по линиям +12 В и -12 В. Отметим, широко распространённый в настоящее время 24-контактный коннектор ATX также передаёт на материнскую плату ток с напряжением +3,3 В, +5 В и -5 В. Отказ от этих линий в стандарте ATX12VO позволит существенно упростить конструкцию блоков питания.

Современные компьютеры, как правило, не используют большое количество потребителей энергии, требующих напряжение 5 и 3,3 В. Последний, как правило, используется для накопителей форм-фактора 2,5 и 3,5 дюймов, которые всё реже встречаются в компьютерах, но всё же не исчезли полностью. Но современные системы всё ещё нуждаются в напряжении 5 В для энергоснабжения интерфейсов, таких как USB. Система управления питанием на материнской плате будет трансформировать ток 12 В до нужного уровня для соответствующих потребителей. Соответственно, на материнских платах следует ожидать появления разъёмов питания SATA. Таким образом, хотя схемотехника блоков питания упростится, следует ожидать усложнения (и вероятно удорожания) материнских плат.

Вероятно, Intel официально представит стандарт ATX12VO на протяжении 2020 года вместе с настольной платформой следующего поколения, которая получит 10-контактный разъём вместо привычного 24-контактного коннектора.

В дополнение к новому 10-контактному коннектора питания материнской платы блоки питания на базе стандарта ATX12VO будут использовать два других типа разъемов, рассчитанных на напряжение 12 В. Одним из них станет 8-контактный или 4+4-контактный разъём EPS для снабжения энергией процессора. Второй тип дополнительного разъёма – 6+2-контактный коннекторы питания PCIe, встречающиеся в производительных видеокартах. Кроме того, 4-контактные разъёмы Molex также могут быть доступны. Но они получат только контакты для передачи напряжения 12 В, а контакты 5 В будут отсутствовать.

Источник: techpowerup