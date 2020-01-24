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В этом году Intel представит стандарт ATX12VO, он упразднит 24-контактный коннектор питания в пользу 10-контактного

В этом году Intel представит стандарт ATX12VO, он упразднит 24-контактный коннектор питания в пользу 10-контактного

В этом году Intel представит стандарт ATX12VO, он упразднит 24-контактный коннектор питания в пользу 10-контактного


На стендах выставки CES 2020 можно было видеть необычные блоки питания, которые были лишены традиционного 24-контактного коннектора ATX. Вместо этого использовался более компактный 10-контактный коннектор питания материнской платы.

Блок питания FSP500-30AKB стал первым публично представленным устройством на базе нового стандарта Intel ATX12VO (Advanced Technology eXtended 12-Volt Only). По данным спецификации, этот стандарт предусматривает полный переход к 12-вольтовому питания компонентов системного блока. Он поддерживает передачу тока только по линиям +12 В и -12 В. Отметим, широко распространённый в настоящее время 24-контактный коннектор ATX также передаёт на материнскую плату ток с напряжением +3,3 В, +5 В и -5 В. Отказ от этих линий в стандарте ATX12VO позволит существенно упростить конструкцию блоков питания.

Современные компьютеры, как правило, не используют большое количество потребителей энергии, требующих напряжение 5 и 3,3 В. Последний, как правило, используется для накопителей форм-фактора 2,5 и 3,5 дюймов, которые всё реже встречаются в компьютерах, но всё же не исчезли полностью. Но современные системы всё ещё нуждаются в напряжении 5 В для энергоснабжения интерфейсов, таких как USB. Система управления питанием на материнской плате будет трансформировать ток 12 В до нужного уровня для соответствующих потребителей. Соответственно, на материнских платах следует ожидать появления разъёмов питания SATA. Таким образом, хотя схемотехника блоков питания упростится, следует ожидать усложнения (и вероятно удорожания) материнских плат.

В этом году Intel представит стандарт ATX12VO, он упразднит 24-контактный коннектор питания в пользу 10-контатктного

Вероятно, Intel официально представит стандарт ATX12VO на протяжении 2020 года вместе с настольной платформой следующего поколения, которая получит 10-контактный разъём вместо привычного 24-контактного коннектора.

В дополнение к новому 10-контактному коннектора питания материнской платы блоки питания на базе стандарта ATX12VO будут использовать два других типа разъемов, рассчитанных на напряжение 12 В. Одним из них станет 8-контактный или 4+4-контактный разъём EPS для снабжения энергией процессора. Второй тип дополнительного разъёма – 6+2-контактный коннекторы питания PCIe, встречающиеся в производительных видеокартах. Кроме того, 4-контактные разъёмы Molex также могут быть доступны. Но они получат только контакты для передачи напряжения 12 В, а контакты 5 В будут отсутствовать.

Источник: techpowerup

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