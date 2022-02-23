Еврокомиссия: IT-гиганты предпочитают выплачивать штрафы вместо соблюдения антимонопольных законов

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер прокомментировала штраф, наложенный на Apple Нидерландским управлением по защите прав потребителей и рынков (ACM). В Еврокомиссии считают: тактика Apple свидетельствует, что крупным компаниям проще заплатить штраф, чем соблюдать антимонопольный закон.

«Поведение Apple в Нидерландах может быть примером. Компания предпочитает выплачивать периодические штрафы, а не выполнять решение голландского антимонопольного ведомства». Маргрет Вестагер

В январе ACM оштрафовало Apple в размере €5 млн. в неделю за отказ вносить изменения в App Store для разработчиков приложений знакомств. Apple изменила условия, попросив разработчиков загрузить отдельный бинарный файл для распространения в Нидерландах. Но в AMC заявили, что тогда разработчикам нужно создавать приложение с нуля.

Чтобы у компаний не возникало соблазна обходить правила, Вестагер предложила Закон о цифровых рынках, касающийся Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Пакет новых правил должен вступить в силу в следующем году.

Источник: Reuters