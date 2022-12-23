В Facebook распространяют фейковые сообщения о «зимней» помощи от ЕС – 13 280 гривен для каждого украинца

Фейковые сообщения в соцсетях распространяют мошенники – «администраторы» таким образом пытаются увеличить охват в сообществах.

Специалисты проекта по фактчекингу Voxcheck сообщают об активности мошенников в соцсетях – те распространяют сообщения о том, что Евросоюз якобы «выделил $600 млн на помощь украинцам во время зимы», учитывая это «каждый гражданин может рассчитывать на выплату в размере 13 280 гривен». Это фейк.

«Чтобы узнать больше информации о помощи, в сообщениях предлагают перейти по ссылке на телеграмм-каналы. Также на изображении есть логотип государственной программы єПідтримка», — пишут на сайте Voxcheck.

Благодаря обманчивым сообщениям о выплатах, администраторы сообществ увеличивают активность и количество комментариев:

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“Авторы сообщений дают ссылку на телеграмм-канал, где вроде бы есть более подробная информация. Однако ссылка ведет на закрытый канал, получить доступ к которому можно только по запросу. Так авторы сообщений увеличивают количество подписчиков”.

В худших случаях мошенники могут получить доступ к вашей личной информации – документам или финансовым картам.

Напоминаем, что оформление заявок на получение помощи от международных организаций осуществляется через программу єПідтримка или в определенных банках. Первый этап завершен, поэтому заявки сейчас вообще не принимают.