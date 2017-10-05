В финале «Телеком-акселератора 2.0 Radar Tech» выбрали пять лучших стартапов, которые будут запущены совместно с «Киевстар»: mBill, WInfoSpot, Simo AR, HexWix, UnexploredCity

Вчера, 4 октября 2017 года, состоялся финал программы «Телеком-акселератор 2.0 Radar Tech» на котором были объявлены пять лучших проектов среди 11 финалистов, которые будут реализованы совместно с мобильным оператором «Киевстар».

Стартапами, которые получили возможность коммерческого запуска совместно с Киевстар, стали:

mBill – сервис приема платежей для малого бизнеса и частных предпринимателей, которые работают онлайн. В прошлом месяце стартап совместно с Киевстар уже запустил этот сервис платежей в тестовом режиме.

– сервис приема платежей для малого бизнеса и частных предпринимателей, которые работают онлайн. В прошлом месяце стартап совместно с Киевстар уже запустил этот сервис платежей в тестовом режиме. WInfoSpot – стартап, который позволяет бизнесу, используя Wi-Fi, выводить на экраны смартфонов любую полезную информацию для клиентов. По мнению экспертов B2B направления Киевстар – это решение будет интересно широкому кругу компаний как малого и среднего сегмента, так и большим корпорациям.

– стартап, который позволяет бизнесу, используя Wi-Fi, выводить на экраны смартфонов любую полезную информацию для клиентов. По мнению экспертов B2B направления Киевстар – это решение будет интересно широкому кругу компаний как малого и среднего сегмента, так и большим корпорациям. Simo AR – браузер дополненной реальности, который можно использовать как инновационный маркетинговый инструмент. Сейчас приложение SIMO AR способно воспроизводить контент любой сложности, включая 3D.

– браузер дополненной реальности, который можно использовать как инновационный маркетинговый инструмент. Сейчас приложение SIMO AR способно воспроизводить контент любой сложности, включая 3D. HexWix – рекрутинговый сервис для киберспорта, который поможет не только найти игроков для компьютерных игр, но и создать полноценную киберспортивную команду и принять участие в профессиональном чемпионате.

– рекрутинговый сервис для киберспорта, который поможет не только найти игроков для компьютерных игр, но и создать полноценную киберспортивную команду и принять участие в профессиональном чемпионате. UnexploredCity – платформа тематических электронных экскурсий по городам Украины, стала победителем в номинации «Социальная инициатива» и будет реализовывать совместный проект с Киевстар в рамках программы корпоративной социальной ответственности компании.

В рамках финала гости и участники Телеком-акселератора познакомились со всеми резидентами и их предложениями – виртуальной и дополненной реальностью, приложением для покупки одежды, как у героев их любимых сериалов и ТВ-программ; узнали, как управлять своим домом или квартирой с мобильного телефона и многое другие.

«Благодаря Телеком-акселератору наши команды получают обучение, необходимые знания, навыки, опыт и, самое главное, — потенциальный контракт с крупнейшим игроком на телеком-рынке Восточной Европы и возможность работать с 26 млн абонентов. Для любого стартапа такие условия — большой импульс для роста. На старте у нас было 186 заявок, 34 попали в полуфинал и 11 – в финал. Из них мы с Киевстар отобрали 5 самых перспективных проектов, что, по моему мнению, отличный результат», — отметил глава правления Radar Tech Максим Бахматов.

Отметим, что все победители 2016 года уже запустили совместные проекты с Киевстар. Среди них сервис автоматизированных push-сообщений Gravitec.net для бизнес-клиентов, облачная программа лояльности InCust, которая заменяет карточки различных сервисов и магазинов с помощью обычного смартфона. Еще в прошлом году Киевстар запустил виртуальный тур по Украине в формате 360° с Virbox и обучающие игры для детей с Nravo Kids.

Источник: Киевстар