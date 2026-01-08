Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер

Intel на CES 2026 без лишнего шума раскрыла важную деталь о мобильных процессорах Core Ultra 300. Оказалось, что не все чипы этой серии построены на архитектуре Panther Lake. Для самых младших моделей компания подготовила отдельную платформу под названием Wildcat Lake — более компактную и простую архитектуру, ориентированную на маломощные системы.

Panther Lake

Информация появилась не во время основной презентации, а на одном из слайдов Intel. Именно он объяснил, почему несколько процессоров с небольшим количеством ядер не вписываются в стандартные конфигурации Panther Lake.

Intel описывает упаковку Panther Lake, которая покрывают большинство из 14 моделей линейки. Все они состоят из:

вычислительного блока (CPU),

отдельного графического блока (GPU),

блока платформы управления (Platform Controller Tile).

Конфигурации варьируются от 16-ядерного CPU (4 производительные P-ядра + 8 энергоэффективных E-ядер + 4 LPE) до 8-ядерного (4P + 4LPE). Графика масштабируется от 12 до 4 ядер Xe3.

Wildcat Lake

Параллельно Intel разработала отдельный, еще более компактный вариант архитектуры Wildcat Lake. Здесь компания пошла другим путем:

GPU интегрирован непосредственно в вычислительный блок;

блок платформы сокращен до 6 линий PCIe 4.0.

Характеристики Wildcat Lake:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

6 ядер процессора (2P + 4LPE);

NPU 5 для задач ИИ;

встроенная графика Xe3 с 2 ядрами Xe3;

2 порта Thunderbolt 4;

Wi-Fi 7 и Bluetooth.

На стенде CES 2026 компания Intel также показала физический образец Wildcat Lake, и он заметно отличался от официальных рендеров: другая компоновка кристаллов и пропорции на подложке.

Позже Intel уточнила в комментарии Hardwareluxx, что Wildcat Lake не используется в моделях Core Ultra 5 332 и Core Ultra 5 322. Эти процессоры, несмотря на меньшее количество ядер, все же базируются на наименьшем варианте упаковки Panther Lake.

Зато Wildcat Lake предназначен для серии Intel Core Series 3, ориентированной на устройства локальной обработки и встроенные системы. Начало поставок таких решений Intel планирует во втором квартале 2026 года.

Источник: videocardz