В Geekbench замечен результат 14-ядерного процессора Intel Alder Lake-P с 20 потоками инструкций, производительность GPU сопоставима с GeForce GTX 660 Ti

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В тесте Geekbench впервые засветился мобильный процессор Intel Alder Lake-P (12-го поколения), который содержит 14 вычислительных ядер и поддерживает 20 потоков инструкций. Такая необычная конфигурация объясняется использованием Intel Hybrid Technology. Данная технология предусматривает наличие в одном процессоре «больших» (высокопроизводительных) и «малых» (энергоэффективных) ядер. Серия Alder Lake-P станет первой линейкой высокопроизводительных мобильных процессоров, основанных на данной технологии.

По данным страницы Geekbench, протестированный процессор способен достигать частоты 4,7 Ггц. Однако не уточняется, какой тип ядер работал на такой частоте. Это максимальное значение частоты. Средняя частота составила 4,27 ГГц. Чтобы иметь конфигурацию с 14 ядрами и 20 потоками, процессор должен содержать 6 «больших» ядер и 8 «малых» ядер. В сумме это даёт 14 ядер. Но так как только «большие» ядра поддерживают гиперпоточность. Таким образом, суммарное количество потоков можно рассчитать по формуле 6×2+8=20. Ниже приведена таблица с полными техническими характеристиками различных моделей процессоров Intel Alder Lake-P. И, судя по данным таблицы, в тесте принимал участие флагманский чип линейки.

Intel Alder Lake «Большие» ядра «Малые» ядра GPU Alder Lake S Alder Lake P 8 «больших» ядер 8+8+1 8 8 GT1 + — 8+6+1 8 6 GT1 + — 8+4+1 8 4 GT1 + — 8+2+1 8 2 GT1 + — 8+0+1 8 0 GT1 + — 6 «больших» ядер -> 6+8+2 <- 6 8 GT2 — + 6+8+1 6 8 GT1 + — 6+6+1 6 6 GT1 + — 6+4+2 6 4 GT2 — + 6+4+1 6 4 GT1 + — 6+2+1 6 2 GT1 + — 6+0+1 6 0 GT1 + — 4 «больших» ядра 4+8+2 4 8 GT2 — + 4+0+1 4 0 GT1 + — 2 «больших» ядра 2+8+2 2 8 GT2 — + 2+4+2 2 4 GT2 — + 2+0+2 2 0 GT2 — + 2+0+1 2 0 GT1 + —

Тест Geekbench фокусировался не на вычислительной мощности процессора, а на интегрированном графическом решении Xe Graphics. Устройство содержит 96 исполнительных блоков (графика GT2) с тактовой частотой 1,15 ГГц. Интегрированный графический процессор набрал 13446 баллов, что сопоставимо с результатами настольной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 660 Ti.

Источник: videocardz