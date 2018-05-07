В Geekbench замечен таинственный смартфон Xiaomi Valentino с непредставленной SoC Snapdragon 638 и 6 ГБ ОЗУ

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База данных популярного тестового ПО Geekbench пополнилась результатами неизвестного смартфона Xiaomi, скрывающегося под кодовым именем Valentino.

Geekbench крайне скуп на технические подробности, но известна однокристальная платформа и объем оперативной памяти. К тому же, именно эти два параметра вызывают наибольший интерес.

Используемая SoC — Qualcomm Snapdragon 638, которая еще не была анонсирована. Судя по обозначению, это будет улучшенная версия нынешней среднеуровневой SoC Snapdragon 636. Напомним, что ранее в этом году Xiaomi первой выпустила смартфон на SoC Snapdragon 636 – Xiaomi Redmi Note 5. Позже свет увидели еще несколько аппаратов с этой SoC, в числе которых ASUS Zenfone Max Pro M1, ASUS Zenfone 5 и Meizu E3.

Понятно, что Snapdragon 638 будет немного быстрее Snapdragon 636, но также очевидно, что особых отличий между этими SoC не будет. Собственно, результаты нового смартфона Xiaomi Valentino составили 1485 и 5440 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно. Таким образом, в однопоточном тесте Snapdragon 638 опережает Snapdragon 650 и лишь немного уступает Snapdragon 820. Увы, Geekbench не тестирует GPU, но можно с уверенностью предположить наличие Adreno 509 или даже чего-то поновее.

Что же касается оперативной памяти, ее предусмотрено 6 ГБ. То есть, это явно будет модель верхнего среднего уровня.

Да, протестированное устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1.0, так что за актуальную ОС можно не переживать.

Остается добавить, что самым ближайшим анонсом от Xiaomi станет бюджетная модель Xiaomi Redmi S2, ее анонс намечен на 10 мая. Затем 23 мая ожидается флагман Xiaomi Mi 7, цена на который, как мы недавно узнали, будет стартовать с $440.

Источник: Gizmochina