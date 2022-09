В Google Tasks интегрируют напоминания, ассистента и календарь

Google сообщила о работе над крупным обновлением Google Tasks: кроме внедрения новых функций и упрощения инструмента добавления задач, в приложение наконец-то интегрируют систему напоминаний, календарь и ассистента.

В блоге компании говорится, что изменения должны сделать Tasks лучшим приложением для списка дел, а также могут упростить работу с общими инструментами управления задачами Google.

В итоге Tasks должно стать центром для всех задач пользователя в продуктах Google – одним нажатием кнопки можно будет добавить любой поток Gmail в список дел и вернуться к нему позже, или создать напоминание в календаре, которое отобразиться как в расписании, так и в задачах. Если сказать виртуальному ассистенту «Привет, Google, напомни мне вынести мусор в 9» — это тоже отобразиться в Google Tasks.

В течение долгих лет, что странно для такой большой и интеллектуальной компании, многие удобные для совместной работы приложения были разделены. Google Reminders и Google Tasks были не связаны – напоминания в календаре отличались от напоминаний в заметках или напоминаний ассистента. Единственным местом, где можно было увидеть все свои задачи в одном месте был Google Calendar – однако в этом не было никакого смысла

Эта хорошая попытка объединения тем не менее пропустила заметки (Google Keep) — вероятно, приложение по-прежнему будет работать отдельно.

Microsoft To Do — хороший пример того, к чему должен стремиться Google: приложение объединяет задачи в Outlook, Planner и Teams, чтобы пользователь мог получить полную картину всех дел, которыми занимается, где бы не находился. Конечно, и у этой компании есть свои системные проблемы — Tasks, To Do и Outlook Tasks по-прежнему являются отдельными приложениями, но Microsoft движется в правильном направлении.

Распространено также мнение, что Google Tasks не особо мощное приложение. «Задачи» подойдут для создания одного или нескольких списков напоминаний и того, чтобы пометить самые важные дела «звездочками», однако в нем отсутствуют некоторые базовые функции управления проектами, такие как автоматическая сортировка или уровни приоритета, поэтому здесь сложно искать задачи. Кроме того, если вы используете две учетные записи Google (личную и для работы), можно запутаться в двух совершенно не связанных списках.

Вряд ли, Google Tasks заставит многих пользователей отказаться от своих излюбленных приложений со списком дел, однако работа над улучшением его экосистемы является хорошим знаком. Компания запустила Tasks в 2018 году, затем, похоже, совсем забыв о нем – сообщение об обновлении значит, что компания поставила «задачи» в свой список приоритетов и возможно скоро приложение доведут до идеала.

По словам вице-президента Google по управлению продуктами Ильи Брауна, новый интерфейс Tasks появится уже в ближайшие месяцы. Сначала он будет доступен по запросу пользователя, после чего его внедрят по умолчанию для всех.

Недавно Google также объявила, что теперь запрос на удаление личной информации (номера телефона, электронной почты или домашнего адреса) можно сделать прямо со страницы с результатами поиска. Ранее для этого необходимо было перейти на страницу поддержки и заполнить форму, внеся соответствующий URL-адрес.

Источник: The Verge