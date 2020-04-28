В iPhone SE функция Haptic Touch не работает на экране блокировки и в Центре уведомлений, но «так и должно быть»





Выяснилось, что в новом смартфоне iPhone SE отсутствует любопытная особенность. В отличие от любого другого современного iPhone, пользователи не могут привычным образом взаимодействовать с уведомлениями при длительном нажатии на дисплей при помощи функции Haptic Touch.

Обычно при длительном нажатии на дисплей срабатывает функция Haptic Touch, которая позволяет вызывать различные опции для взаимодействия с каким-либо элементом. Но в случае нового iPhone SE длительное нажатие на уведомлениях на экране блокировки или в Центре уведомлений не приводит к появлению меню с вариантами доступных действий. Хотя при длительном нажатии на главном экране функция срабатывает должным образом. И даже работа с уведомлениями, выводимыми в верхней части экрана на разблокированном устройстве, тоже работает в привычном режиме.

Как оказалось, такая выборочная работа Haptic Touch – «это не баг, а фича». По словам Мэтью Панзарино с сайта TechCrunch, в данном случае «всё работает, как и задумано». Таким образом, компания Apple решила дифференцировать различные модели смартфонов iPhone и ограничить в плане доступных функций пользователей более доступной версии iPhone SE.

Источник: The Verge